Tras 20 años. Inician censo para reincorporar a trabajadores petroleros despedidos en Zulia

06-02-26.-Un encuentro de exempleados petroleros, cesanteados durante el paro de los años 2002-2003, tuvo lugar en la ciudad de Cabimas, estado Zulia, difundió El Regional del Zulia. El objetivo principal de la reunión habría sido dar inicio a un censo completo para registrar las necesidades laborales y sociales de este colectivo.



La jornada se llevó a cabo a través de mesas técnicas de trabajo, en las cuales se procedió a organizar de manera pormenorizada el registro de cada uno de los extrabajadores.



El empadronamiento se organizó en torno a tres ejes fundamentales. En primer lugar, se identificó a los profesionales que todavía poseen la capacidad física, los conocimientos técnicos y la experiencia necesaria para volver a la industria, bien sea en PDVSA o en compañías operadoras transnacionales.



En segundo término, se tomó nota de aquellos que, debido a su avanzada edad o a condiciones de salud, ya no están en condiciones de trabajar, con la finalidad de tramitar apoyo humanitario y asistencia médica. Como tercer punto, se consideró a los trabajadores ya fallecidos, para que sus deudos puedan gestionar el reclamo de los beneficios contractuales que quedaron pendientes.



El personal activo que se prioriza en este censo es considerado una valiosa fuente de talento y experiencia, cuya reincorporación podría ayudar a robustecer la producción nacional de crudo.



Para los exempleados que no pueden retomar sus labores, se propuso elevar peticiones ante el Gobierno Nacional y PDVSA para asegurarles atención médica, social y económica.



Esta acción surge como respuesta a la urgencia de atender las necesidades que han quedado sin resolver desde los despidos ocurridos hace más de veinte años.

