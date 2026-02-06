Shell considera ejecutar inversiones en gas natural de Venezuela por miles de millones de dólares

El presidente ejecutivo de la energética, Wael Sawan, informó que la empresa está en espera de aprobaciones para ejecutar las inversiones.

Credito: Wikimedia Commons

La empresa energética Shell estaría considerando ejecutar inversiones en en el área de gas natural costa afuera en Venezuela que implican inversiones por valor de varios miles de millones de dólares, dijo este jueves 5 de febrero su presidente ejecutivo Wael Sawan durante una entrevista con CNBC.

Sawan estima que, en un lapso de dos años inicie el proceso de producción. «Estas son oportunidades que potencialmente podrían activarse en cuestión de meses», afirmó durante la entrevista.

Agregó que la energética actualmente está en espera de aprobaciones para estas inversiones, indica una nota de la Agencia Reuters.

