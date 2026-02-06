Un atentado con bomba en una mezquita de Islamabad, Pakistán, causa al menos 31 muertos durante la oración del viernes

Un atentado con bomba en una mezquita chií en las afueras de la capital de Pakistán mató al menos a 31 personas e hirió al menos a otras 169 durante la oración del viernes, según informaron las autoridades. La Policía dijo que estaba investigando si el atentado había sido perpetrado por un terrorista suicida.

El número de víctimas mortales del atentado en la mezquita de Khadija Al-Kubra podría aumentar, ya que algunos heridos se encuentran en estado crítico. Imágenes de televisión y de las redes sociales mostraban a policías y residentes trasladando a los heridos a hospitales cercanos.

Nadie reivindicó inmediatamente la explosión. Sin embargo, entre los posibles sospechosos figuran militantes como los talibanes paquistaníes o el denominado grupo Estado Islámico, al que se han atribuido atentados anteriores contra fieles chiíes, una minoría en Pakistán. Los militantes suelen atentar contra las fuerzas de seguridad y la población civil en todo el país.

Pakistán ha experimentado un aumento de la violencia extremista en los últimos meses, atribuida en gran medida a grupos separatistas baluchis y a los talibanes paquistaníes, conocidos como Tehrik-e-Taliban Pakistan o TTP, que son distintos de los talibanes afganos, pero aliados de éstos. Una filial regional del grupo Estado Islámico también ha actuado en el país. Aunque los atentados son menos frecuentes en Islamabad, la capital pakistaní ya ha sufrido incidentes graves.

El atentado contra una mezquita, "crimen contra la humanidad", según el presidente

El presidente Asif Ali Zardari y el primer ministro Shehbaz Sharif condenaron el atentado en sendas declaraciones y dieron el pésame a las familias de los fallecidos. Han dado instrucciones para que se preste toda la asistencia médica posible a los heridos.

"Atacar a civiles inocentes es un crimen contra la humanidad", declaró Zardari. "La nación está con las familias afectadas en estos momentos difíciles". Sharif dijo que había ordenado una investigación completa. "Los responsables deben ser identificados y castigados", dijo.

El ministro del Interior, Mohsin Naqvi, también condenó el atentado y pidió a las autoridades que garantizaran la atención médica a los heridos. Raja Nasir, dirigente chií, expresó su pesar por el atentado de Khadija Al-Kubra.

"Un acto terrorista de este tipo en la capital federal no sólo supone un grave fracaso en la protección de vidas humanas, sino que también plantea importantes interrogantes sobre la actuación de las autoridades y las fuerzas del orden", declaró, y pidió a la población que donara sangre, ya que los hospitales de Islamabad necesitan urgentemente suministros para atender a los heridos.

El último atentado más mortífero perpetrado en Islamabad fue en 2008, cuando un suicida atentó contra el hotel Marriott, causando 63 muertos y más de 250 heridos. En noviembre de 2025, un terrorista suicida atentó frente a un tribunal de Islamabad y mató a 12 personas.

La semana pasada, el proscrito Ejército de Liberación Baluchi perpetró múltiples atentados en la provincia suroccidental de Baluchistán, en los que murieron unas 50 personas. Las fuerzas de seguridad que respondieron a esos ataques mataron a más de 200 terroristas, según el ejército.