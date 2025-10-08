Humberto Camuña, pionero de medios alternativos, requiere con urgencia: catéter, stent, tomografía y medicamentos

Humberto Camuña, destacado comunicador popular, pionero de los medios alternativos y comunitarios de Carabobo, con más de 30 años de trayectoria, director de Radio Naguanagüense 103.7 FM, en el momento que recibió de manos del presidente del cabildo, Gerardo Ramírez, la orden “Gral. Manuel Manrique”, máximo reconocimiento que otorga el poder legislativo municipal, en honor al héroe de la Independencia que participó en las batallas de Bárbula y Las Trincheras. Credito: Archivo

A nuestra redacción nos llega esta información para ser difundida en la que se hace el siguiente llamado de apoyo para el comunicador, Humberto Camuña:

Humberto Camuñas, sufrió un infarto al miocardio y un ACV ISQUEMICO, ningún ente gubernamental del Municipio ni el estado Carabobo le ha prestado atención a su caso aún cuando ha pedido la ayuda requerida.

Una mano amiga requiere nuestro camarada Humberto Camuña coordinador y fundador de la red de medios alternativos y comunitarios RED MAC XXI en Carabobo.

Uno de los graves problemas que tiene la sociedad venezolana que es INNEGABLE CUESTIONAR es la atención médica integral,en lo que se refiere a dotación de medicamentos e insumos, si bien es cierto que se cuenta con notables profesionales de la salud quienes dan lo mejor de si para que las personas recuperen la salud, muchas veces la crisis económica que arropa nuestro país deja ese manto que desencadena en nuestra población la desesperación de ver a un familiar cercano menguar en su salud por no tener los recursos para adquirir medicamentos e insumos que necesitan, muchas veces con la urgencia que el mal que se padece requiere para que este no avance a un desenlace fatal.

Es asi como nos enteramos que nuestro camarada precursor de los movimientos del periodismo comunitario en el estado Carabobo con años dentro del proceso y lucha revolucionaria presidente de la emisora comunitaria Naguanaguence 103.7 FM trayectoria que nuestros "camaradas políticos de carrera" dentro del municipio no podrían objetar, visto que siempre ha sido leal a sus principios en la defensa del proceso revolucionario sea quien sea el candidato que se le designe la tarea de ganar una alcaldía , concejalía o gobernación.

Es por eso no ENTENDEMOS como este líder de las causas Bolivarianas no HA RECIBIDIO LA ATENCION A LAS DIVERSAS SOLICITUDES QUE HA HECHO A LA GOBERNACIÓN, CONCEJO MUNICIPAL Y ALCALDIA DE NAGUANAGUA ya que nos cuenta su familiar cercano, que se entrevistó directamente con la ALCALDESA ELIZABET NIÑO, y no recibió ni el apoyo ni la esperanza de ser atendida en su desesperada solicitud.

En lo particular me comprometí a llevar las solicitudes al PALACIO DE MIRAFLORES ya que considero que nuestro PRESIDENTE NICOLAS MADURO debe conocer de estas graves fallas dentro del proceso revolucionario pues la atención médica, la salud ES UN DERECHO CONSTITUCIONAL, que las instancias del poder público estadal y municipal deben atender y no responder; " Lo que pasa es que nosotros no tenemos servicio médico" tal y como le señalaron al familiar en uno de estos entes "revolucionarios y socialistas"…

Nuestro compañero y amigo requiere CATÉTER, COLOCACIÓN DE STEN O MAYA, TOMOGRAFÍA CON CONTRASTE Y LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA EL TRATAMIENTO que quizás para muchos sea solo un pequeño gasto médico para una PERSONA DEL PUEBLO ES SUMAMENTE COSTOSO donde el desespero de ver transcurrir los días sin lograr el tratamiento médico causa aun mayor precariedad en la salud de este noble venezolano que con 66 años debe redactar 14 solicitudes con sus respectivos soportes sin RECIBIR RESPUESTA DE NINGUN ENTE EN EL ESTADO CARABOBO.

EL Teléfono de nuestro camarada para cualquier apoyo que será bien recibido es: 0424.405.42.34

Es por ello que particularmente, algunos fieles seguidores del legado de nuestro eterno Hugo Chávez, solo confiamos en los hechos y no en las palabras bien adornadas en un mitin político….

