(VIDEOS) Fallece a los 101 años "Chelías" Villarroel, poeta cantor, galeronista, gran maestro de la música oriental

La música tradicional venezolana se encuentra de duelo al despedir a una de sus más grandes figuras. Ayer 31 de agosto dejó de existir a los 101 años, uno de sus más grandes poetas, gran intérprete y cantor del pueblo, José Elías Villarroel, pero para todo el mundo el querido "Chelías", en su amada isla de Margarita. El cultor, cantante, decimista, poeta y compositor, conocido por su prolífica obra de más de 300 canciones, nos deja una rica herencia musical dentro de la cultura tradicional venezolana.

Chelías vio la luz un 16 de febrero de 1924 en Los Villanes, Municipio Marcano en un rancho hecho de tierra y palmas de coco; creció entre las influencias de grandes cantantes y toda esa cosmovisión oriental, donde la pesca, el mar, madreperlas, Virgen del Valle, paisajes salinos, lanchas,despedidas, palmas, atardeceres, nostalgias que inspiraron y desarrollaron su ingenio para investigar e interpretar como cronista la realidad neoespartana con poesía, entusiasmo y corazón, además de mostrar una gran curiosidad para investigar y estudiar estructuras musicales como versos endecasílabos y octosílabos. Chelías fue un gran cultor e intérprete de galerones, jotas, gaitas, zumba que zumba, polos,décimas y toda ese magnífico imaginario de la margariteñidad.

El pasado16 de febrero, el maestro Chelías celebró su centésimo primer cumpleaños rodeado de sus seres queridos en su casa de Las Salinas de Juan Griego, municipio Marcano. Familiares, amigos y autoridades regionales le rindieron un merecido homenaje, reconociendo su invaluable trayectoria artística.

Fue un apasionado maestro, a través de la enseñanza logró transmitir a los más jóvenes el amor por la música, instrumentos y la rítmica de las melodías de la música folclórica de la Isla, caracterizada por su fusión de influencias del sincretismo hispánico, africano e indígena.

Su compromiso con la cultura de la región fue reconocido con el Premio Nacional de Cultura y la Orden "Honor al Mérito Alberto Valderrama Patiño" en su única clase.

"Chelías" Villarroel, Patrimonio Cultural de Nueva Esparta, con su partida, deja un vacío en el alma de Margarita y de toda Venezuela. Su vasta creatividad y su dedicación a las tradiciones lo consolidaron como un referente indiscutible, y su legado perdurará en el corazón de su pueblo a través de sus letras y melodías.

Cabe destacar que existe una deuda con la difusión de la música oriental y sus cantores de galerones, polos, jotas, la malagueña, la gaita margariteña, décimas, golpe y cuereta, joropo oriental, una tarea que queda pendiente para su difusión a través de los medios audiovisales, de festivales y de la enseñanza en escuelas de música, para motivar el amor a la rica, hermosa y poética música de la región del oriente del país.

El maestro "Chelías" fiel transmisor de la música tradicional oriental, deja un legado de amor a través de la música margariteña que merece una mayor difusión, sobre todo en este proceso de transformación y modernización que atraviesa la Isla y que atenta en contra de sus más genuinas manifestaciones culturales, como lo es su valioso acervo musical.