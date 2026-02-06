Trump publica una imagen de los Obama como simios a través de un video

El presidente Donald Trump publicó el jueves un video conspirativo sobre las elecciones que muestra al expresidente Barack Obama y a su esposa Michelle como monos, otro insultante posteo que provocó la condena de destacados demócratas y de políticos incluso de otros países.

Al final de un video de poco más de un minuto publicado en la plataforma de Trump, Truth Social, las caras de los Obama aparecen superpuestas en cuerpos de monos, con unas palmeras de fondo, mientras se escucha la canción "The Lion Sleeps Tonight" ("El león duerme esta noche"), conocida, entre otras cosas, por aparecer tanto en la película como en el musical de El rey león.

Una marca de agua del usuario de X @xerias_x, una cuenta afín a Trump con 45.900 seguidores, aparece superpuesta en esa parte del video.

El fragmento de los Obama sería parte de un video más largo creado por el usuario en el que las caras de varios lideres políticos aparecen insertadas en cuerpos de animales antes de postrarse ante Trump, cuya cara aparece en un cuerpo de león. Con fecha del 24 de octubre de 2025, el video se titula "Trump: Rey de la selva".

El video de un minuto y dos segundos repite además afirmaciones falsas sobre la empresa de recuento de votos Dominion Voting Systems, que según Trump contribuyó a robarle las elecciones de 2020, una afirmación de la que nunca presentó pruebas y que incluso lo llevó a enfrentar causas judiciales.

El año pasado, la empresa llegó a un acuerdo por 1,300 millones de dólares con Rudy Giuliani -exalcalde de Nueva York y abogado personal de Trump que encabezó los esfuerzos del magnate para desprestigiar a la firma- en una demanda en concepto de daños y perjuicios por sus afirmaciones infundadas sobre el supuesto fraude.

Sectores conservadores y otros simpatizantes de Trump también culparon a la compañía –uno de los principales fabricantes de máquinas de votación del país– por la derrota del republicano frente al demócrata Joe Biden.

En 2023, la empresa llegó a un acuerdo por 787,5 millones de dólares con Fox News en otra histórica demanda por difamación.

Hasta la mañana del viernes, el video había recibido más de 2,500 "me gusta" y había sido republicado más de 1,100 veces.

El clip fue una de las más de 60 publicaciones que hizo Trump en tres horas durante la noche del jueves. El presidente norteamericano también difundió el anuncio del Super Bowl de su cuenta de inversión y replicó llamados a incluir su cara en el Monte Rushmore, el famoso monumento nacional que representa a cuatro presidentes icónicos de Estados Unidos.

Las reacciones

La oficina del gobernador de California, Gavin Newsom, posible candidato presidencial demócrata para 2028 y uno de los críticos más prominentes de Trump, arremetió contra la publicación de Trump con la referencia racista hacia los Obama.

"Comportamiento asqueroso por parte del presidente. Cada republicano debe denunciarlo. Ahora", publicó la cuenta de la oficina de prensa de Newsom en X.

Ben Rhodes, exalto asesor de seguridad nacional y estrecho confidente de Barack Obama, también condenó las imágenes.

"Dejen que Trump y sus seguidores racistas se obsesionen con la idea de que los estadounidenses del futuro considerarán a los Obama como figuras queridas, mientras que a él lo verán como una mancha en nuestra historia", escribió también en X.

El exprimer ministro y actual senador italiano Matteo Renzi fue uno de los primeros europeos en responder a la publicación.

"Y con esto, Trump sobrepasa todos los límites. Solidaridad total con Michelle y Barack Obama. Qué desalentador ver la Casa Blanca reducida a este estado", escribió el político de centroizquierda en una publicación en X acompañada por una imagen del video con el subtítulo "VERGÜENZA".

"Trump es un vil matón racista. Todos deberíamos condenar esto sin dudarlo. Pero algo me dice que Farage encontrará la manera de justificar a su mejor amigo, Trump. Ojalá me equivoque", escribió en X el parlamentario demócrata británico Ed Davey, aprovechando para criticar a su adversario político, Nigel Farage.

En el primer año de su segundo mandato en la Casa Blanca, Trump intensificó el uso de imágenes generadas con inteligencia artificial (IA) en Truth Social y otras plataformas, a menudo para glorificarse a sí mismo y ridiculizar a sus críticos.

El año pasado, publicó un video hecho con IA del líder de la minoría de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, con un bigote falso y un sombrero. Jeffries calificó la imagen de racista.

El magnate también publicó un clip de Barack Obama siendo arrestado en el Despacho Oval y apareciendo tras las rejas con un overol naranja. El video llegó después de que, en julio, Trump acusara a Obama de traición a raíz de un informe difundido por la directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, en el que se alegaba que el expresidente y miembros de su gobierno habían producido informes de inteligencia falsos sobre la interferencia rusa en las elecciones de 2016.

En un comunicado difundido en ese momento, la oficina de Obama calificó las acusaciones de extravagantes y afirmó que eran "ridículas y un débil intento de distracción".