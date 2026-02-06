Delcy Rodríguez, a la oposición: la reconciliación debe ser a dos partes. No pierdan esta oportunidad, les estamos extendiendo la mano

'Debemos liberar a Venezuela de ese odio que los ha carcomido y por eso la fuerza de transformación, la fuerza de la Revolución Bolivariana una vez más, hemos tendido nuestra mano por la convivencia democrática, por la paz y por la reconciliación' Credito: Agencias

Tras celebrar la aprobación en primera discusión de la Ley de Amnistía, Delcy Rodríguez, destacó: "No pierdan esta oportunidad, les estamos extendiendo la mano, y esperamos que con madurez política podamos enfrentar este nuevo desafío".

«La principal dotación es la dotación de la conciencia bolivariana, nuestra conciencia por la libertad. Debemos sanar a Venezuela del odio, de la intolerancia que trajeron los extremistas y los fascistas al país; debemos liberar a Venezuela de ese odio que los ha carcomido y por eso la fuerza de transformación, la fuerza de la Revolución Bolivariana una vez más, hemos tendido nuestra mano por la convivencia democrática, por la paz y por la reconciliación».

El contundente mensaje lo dirigió este jueves 5 de febrero la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, durante un acto de entrega de patrullas a Cuadrantes de Paz del estado Bolívar y la Guayana Esequiba.

Desde el municipio Angostura del Orinoco, estado Bolívar, tras referirse a la aprobación en primera discusión en la Asamblea Nacional (AN), del Proyecto de Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática en la República Bolivariana de Venezuela, iniciativa anunciada por la mandataria encargada el viernes 30 de enero. Rodríguez, resaltó que «la reconciliación debe ser a dos partes. No pierdan esta oportunidad, les estamos extendiendo la mano, y nosotros esperamos que con madurez política sepamos afrontar este nuevo desafío«.

Previamente agradeció al Poder Legislativo por la aprobación en primera discusión del proyecto legal.

"Quiero agradecer a la Asamblea Nacional: Hoy ha ocurrido un evento importante para Venezuela; se ha aprobado por unanimidad, por todas las fuerzas políticas que hacen vida en el Parlamento venezolano, en primera discusión la Ley de Amnistía, que es una Ley para la paz y la reconciliación nacional", exaltó.

Destacó que se deben superar las diferencias a través de relaciones armónicas y de convivencia democrática. «Las diferencias claro que las hay, nosotros tenemos un proyecto histórico que es el proyecto de Simón Bolívar».

Casi al final de su discurso, retomó el tema de la norma, y comentó que vio el debate que sostuvieron los parlamentarios y parlamentarias este jueves sobre la norma, y le complace saber que ha sido de altura, «como lo hemos pedido, la política con «P» mayúscula; pero lo más importante, que es la política entre los venezolanos y las venezolanas».

Hoy más que nunca el pueblo valora la paz

Tras referirse a los hechos del sábado 3 de enero, día en que tropas estadounidenses bombardearon zonas pobladas de Caracas, Miranda, La Guaira y Aragua, asesinando a su paso a más de 100 personas, y ejecutaron el secuestro del jefe de Estado, Nicolás Maduro, y de su esposa, Cilia Flores, la presidenta encargada exaltó que luego de aquella agresión militar el pueblo valora más la paz y la tranquilidad.

«Ustedes saben lo que ocurrió el 3 de enero; hubo una agresión militar externa desproporcionada contra el pueblo venezolano. Hoy más que nunca el pueblo de Venezuela valora el sentido, la dimensión de la tranquilidad y la paz», manifestó.

En ese contexto saludó el despliegue que mantiene el vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, capitán Diosdado Cabello, de estar por todo el país consolidando la paz en los circuitos comunales, en los cuadrantes de paz, lo que permite fortalecer la paz ciudadana.

De inmediato, frente al poder popular y los efectivos de seguridad desplegados en el acto, resaltó:«Aquí, frente al Orinoco, que tanta calma y tranquilidad trajo a las angustias de nuestro padre Libertador, dos siglos más tarde, nosotros desde el Orinoco, tenemos que comprometernos y jurar por la paz de Venezuela. Garantizar a nuestros niños, niñas, a la juventud venezolana, la paz del futuro».

Recordó que el 5 de enero fue juramentada por la Asamblea Nacional (AN) como presidenta encargada, cumpliéndose de este forma la decisión emanada dos (2) días antes por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que la designó a cumplir con dicha responsabilidad ante el secuestro del mandatario constitucional Nicolás Maduro. En ese marco, hizo énfasis en que los poderes públicos no permitieron que se impusiera el caos ante la agresión imperial.

Los poderes públicos «no permitieron que la violencia se extendiera en nuestro país. Fue una gran madurez de Venezuela; pero una gran integridad también de los poderes públicos venezolanos, del Parlamento, del Tribunal Supremo de Justicia, que inmediatamente sacó decisión frente a lo que fue el secuestro del presidente Maduro. Sacó la decisión de la encargaduría de la Presidencia».

Hay gobierno, y solo obedece al pueblo

De inmediato, Rodríguez afirmó que Venezuela tiene un gobierno nacional que trabaja como un solo equipo, y que solo obedece al pueblo.

«Aquí, como un solo equipo, yo quiero que ustedes lo entiendan, como un solo equipo llevando las riendas de este país, que se entienda que Venezuela tiene gobierno, que aquí gobierna el pueblo de Venezuela y por eso la importancia de consolidar el poder popular en los circuitos comunales. Que aquí hay Poder Judicial, Electoral, Moral, legislativo y Ejecutivo, y lo manda el pueblo. Nuestro único ordenante es el pueblo de Venezuela, a quien acatamos y a quien escuchamos», enfatizó.

Trabajando sin descanso por la libertad de Maduro y Cilia

Delcy Rodríguez destacó que después del funesto ataque imperial, del secuestro de la pareja presidencial, «nosotros no hemos descansado ni un solo día pidiendo la libertad de nuestro presidente y de la primera dama combatienta Cilia Flores, es un clamor de nuestro pueblo; pero es también justicia, porque son inocentes».

Pronto estará en la Guayana Esequiba

La presidenta encargada anunció que pronto estará por la región donde sale el sol de Venezuela, la Guayana Esequiba.

«¡Que viva el estado Bolívar y que viva la Guayana Esequiba!» comenzó su discurso, para a los pocos segundos anunciar que «pronto» estará en la Guayana Esequiba.

Cuadrantes de Paz logran 57 % de cobertura en todo el país

"En el país tenemos más de tres mil Cuadrantes de Paz; es un plan esencial del presidente Nicolás Maduro para fortalecer la seguridad desde el territorio, y que las políticas de seguridad vinieran acompañadas del Poder Popular en los Circuitos Comunales", manifestó la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, quien agregó que «ya vamos con una cobertura de más del 57 %» de los Cuadrantes de Paz en todo el país.

En el acto, rodeada del poder popular y efectivos policiales, destacó que este jueves fueron entregadas más de 500 motos y 63 patrullas, así como teléfonos para que los Cuadrantes de Paz en los Circuitos Comunales de los estados Bolívar y Guayana Esequiba, puedan estar equipados para preservar la tranquilidad.

Antes de finalizar el acto, expresó: «Desde Bolívar le decimos: Que la V de Venezuela brille por siempre, por el futuro, por la esperanza de nuestro pueblo. Que sea una Venezuela libre, soberana e independiente».