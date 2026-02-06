Principal
Secciones
Foro
Nosotros
Colabora
Publicidad
Actualidad
Anti-imperialismo
Anti-corrupción
Ciencia y tecnología
Cívico Militar
Cultura
DDHH / contra la Impunidad
Deportes
Desarrollo Endógeno
Pachamama
Economía
Educación
Energía y Petróleo
Ideología
Internacionales
Lucha Campesina
Medios
Medios Alternativos
Misiones
Oposición
Poder Popular
Regionales
Trabajadores
Venezuela en el Exterior
Principal
/
Actualidad
No se sabe si hay respuesta
Pérez Esquivel solicita a la ONU que envíe comisión para verificar condiciones de Maduro
Por:
Aporrea.org
|
Viernes, 06/02/2026 11:43 AM
|
Versión para imprimir
Carta de Pérez Esquivel a la ONU
Credito: Agencias
Viernes, 06 de febrero de 2026.- De la carta enviada por Pérez Esquivel a la ONU, fechada el día 14 de enero del presente año, no se sabe si ha obtenido respuesta.
Esta nota ha sido leída aproximadamente
595
veces.
Recomienda esta nota en las redes sociales:
Noticias Recientes:
Melinda French Gates habla sobre las menciones a Bill Gates en los archivos Epstein
(Misógino, machista, acosador, pedófilo, racista... qué más se puede esperar...)
Trump publica una imagen de los Obama como simios a través de un video
Lavrov: Rusia se declara lista para cualquier escenario tras fin del Start III
Un atentado con bomba en una mezquita de Islamabad, Pakistán, causa al menos 31 muertos durante la oración del viernes
Delcy Rodríguez, a la oposición: la reconciliación debe ser a dos partes. No pierdan esta oportunidad, les estamos extendiendo la mano
300 millones de personas en el mundo son pobres a pesar de tener empleo, según la OIT
Miguel Ángel Pérez Pirela asume la Vicepresidencia de Comunicación y Cultura en el gabinete de Delcy Rodríguez
(VIDEO) "Disidencia" cubana apuesta al plan genocida de Trump
Irán hace un llamado al respeto mutuo durante negociaciones con EE.UU.
Israel retiene en prisiones a miles de palestinos
Mérida: En dos semanas estará lista reparación del puente Guaruríes, mientras tanto se abrió paso provisional en el sector afectado por las lluvias
India: Reliance compra 2 millones de barriles de crudo venezolano por primera vez en casi un año
Grupos defensores de migrantes alertan a latinos el riesgo de asistir al mundial 2026 en EEUU
(VIDEO) Presidenta (E) de Venezuela: Inversión en Motor Hidrocarburos fortalece la producción nacional
INAMEH pronostica cielo parcialmente nublado en gran parte del territorio nacional
Trump dice que "se está llevando fantásticamente" con los líderes de Venezuela: "Estamos trabajando muy bien con ellos"
Shell considera ejecutar inversiones en gas natural de Venezuela por miles de millones de dólares
AN aprobó por unanimidad primera discusión del Proyecto de Ley de Amnistía
Gaceta Oficial 43.299 martes 20 de enero 2026
Familiares cumplen 28 noches en las puertas de El Rodeo I. "¡La libertad debe ser plena e inmediata!"
(VIDEO) Vladimir Villegas. Un mes después: el nuevo tablero político y económico tras la intervención en Venezuela
Tras 20 años. Inician censo para reincorporar a trabajadores petroleros despedidos en Zulia
(VIDEO) Padrino López: Defender el espacio aéreo hubiese sido "un suicidio" frente a aviones de EEUU
Lula dice que la vuelta de Maduro a Venezuela “no es prioritaria” y sí “fortalecer la democracia”
Fiscal General pasa de negar captura de Alex Saab a "desconocer el tema"
(VIDEO) Jorge Rodríguez insta al chavismo a "pedir perdón y a perdonar"
Ley de Amnistía: Documento revela qué presos quedan excluidos del beneficio
(VIDEO) Delcy Rodríguez celebra Ley de Amnistía: "Debemos superar nuestras diferencias"
La divisa en el BCV superó los 381 Bs.
Cotización del Dólar en Venezuela este jueves 05 de febrero 2026
Estados Unidos anuncia 6 millones de dólares en ayuda para Cuba
Estados Unidos
El régimen de Donald Trump da un gran paso para facilitar el despido de 50.000 empleados federales
Y busca tranquilizar la inversión
Venezuela le dice a China que los precios del petróleo no serán fijados por Estados Unidos
Cicpc desarticula red de nuevas sustancias psicoactivas en La Guaira
El Gobierno Bolivariano impulsa el diálogo nacional interreligioso
EEUU: estudiantes toman las calles de Los Ángeles en protesta contra Trump
Trump: "Nosotros junto a Venezuela tenemos el 68 % del petróleo del mundo"
Irán confirma conversaciones con EEUU sobre la cuestión nuclear
Presidenta encargada designó padrinos para las regiones
Irán incauta 2 buques petroleros con 6 mil 300 barriles en el Golfo Pérsico
Fiscal General niega presunta detención de Álex Saab
Comparte en las redes sociales
Síguenos en Facebook y Twitter
Síguenos en Twitter
Notas relacionadas
Melinda French Gates habla sobre las menciones a Bill Gates en los archivos Epstein
Un atentado con bomba en una mezquita de Islamabad, Pakistán, causa al menos 31 muertos durante la oración del viernes
Delcy Rodríguez, a la oposición: la reconciliación debe ser a dos partes. No pierdan esta oportunidad, les estamos extendiendo la mano
(VIDEO) "Disidencia" cubana apuesta al plan genocida de Trump
(VIDEO) Vladimir Villegas. Un mes después: el nuevo tablero político y económico tras la intervención en Venezuela
Revise noticias similares en la sección:
¡Palo al Tiburón! Contra el Imperialismo en Defensa de la Soberanía
Melinda French Gates habla sobre las menciones a Bill Gates en los archivos Epstein
Miguel Ángel Pérez Pirela asume la Vicepresidencia de Comunicación y Cultura en el gabinete de Delcy Rodríguez
Mérida: En dos semanas estará lista reparación del puente Guaruríes, mientras tanto se abrió paso provisional en el sector afectado por las lluvias
INAMEH pronostica cielo parcialmente nublado en gran parte del territorio nacional
AN aprobó por unanimidad primera discusión del Proyecto de Ley de Amnistía
Revise noticias similares en la sección:
Actualidad