Pérez Esquivel solicita a la ONU que envíe comisión para verificar condiciones de Maduro

Carta de Pérez Esquivel a la ONU

Viernes, 06 de febrero de 2026.- De la carta enviada por Pérez Esquivel a la ONU, fechada el día 14 de enero del presente año, no se sabe si ha obtenido respuesta.

¡Palo al Tiburón! Contra el Imperialismo en Defensa de la Soberanía


Actualidad