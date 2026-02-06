Gaceta Oficial 43.299 martes 20 de enero 2026

Gaceta Oficial 43299, martes 20 enero 2026.

Official Gazette 43299, Tuesday, January 20, 2026.

SUMARIO

ASAMBLEA NACIONAL

Resolución que Dictan las normas que rigen el Sistema Interno de Modificaciones Presupuestarias de la Asamblea Nacional para el Ejercicio Económico Financiero 2026, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público.

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Decreto 5222, que nombra a la ciudadana y ciudadanos que en él se mencionan, para ocupar los cargos que en él se indican, del Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE INDUSTRIAS Y COMERCIO NACIONAL

Resolución que designa a Kiara Carolina Bernal Rondón, como Directora General del Despacho, del Ministerio del Poder Popular de Industrias y Comercio Nacional, en condición de Encargada.

Resolución que designa a José Rafael Mejías Rincón, como Director General de la Oficina de Gestión Administrativa, del Ministerio del Poder Popular de Industrias y Comercio Nacional, en condición de Encargado.

Resolución que designa a Alexis Amundaray, como Director General de la Oficina Planificación y Presupuesto, del Ministerio del Poder Popular de Industrias y Comercio Nacional.

Resolución que designa a Tatiana Villegas, como Directora General de la Oficina Estratégica de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas, del Ministerio del Poder Popular de Industrias y Comercio Nacional.

Resolución que designa a Roxaren Mirlay Acosta Valero, como Directora General de la Oficina de Tecnología de la Información y la Comunicación, del Ministerio del Poder Popular de Industrias y Comercio Nacional.

Resolución que designa a Sandra Carolina Labrador Suárez, como Directora General de la Oficina de Gestión Humana, del Ministerio del Poder Popular de Industrias y Comercio Nacional, en condición de Encargada.

Resolución que designa a Yolimar Celina Montilva Omaña, como Directora General de la Oficina de Gestión Comunicacional, del Ministerio del Poder Popular de Industrias y Comercio Nacional, en condición de Encargada.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL PROCESO SOCIAL DE TRABAJO

Resolución que designa a Miguel Ángel Ovalles, como Director General, adscrito a la Dirección General de Pensiones y otras Asignaciones Económicas y Empleo, del Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LAS COMUNAS, MOVIMIENTOS SOCIALES Y AGRICULTURA URBANA

Resolución que designa a Sugeil Raquel Páez Pinto, como Directora General (E) de la Oficina de Gestión Administrativa, en calidad de Encargada, del Ministerio del Poder Popular para las Comunas, Movimientos Sociales y Agricultura Urbana.

MINISTERIO PÚBLICO

Resolución que promueve la Fusión, Cambio de Denominación y Adscripción de las Unidades Antiextorsión y Secuestro y las Divisiones de Análisis de Telefonía, adscritas a la Dirección Técnico Científica y de Investigaciones a Unidad Nacional de Análisis de Telefonía Contra el Delito.

DEFENSA PÚBLICA

Resoluciones que ordena la publicación en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, de los Traspasos de Créditos Presupuestarios dentro de Gastos de Capital de la Defensa Pública, por las cantidades que en ella se indican.

CONTRALORÍA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO CHACAO DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA

Resolución que otorga el beneficio de Jubilación Especial, a Rafael Ángel Hurtado Carrillo.

Resolución que otorga el beneficio de Jubilación Especial, a Yajaira Coromoto Moreno Nova.

Resolución que otorga el beneficio de Jubilación Especial, a Lucía Micaela Tosta Benavente.