Presidente Nicolás Maduro, entregó la residencia presidencial “La Viñeta”, a la Gran Misión Abuelos y Abuelas de la Patria

La Viñeta, residencia presidencial ahora será un centro de abuelas y abuelos Credito: Agencias

El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, entregó oficialmente la residencia presidencial “La Viñeta”, a la Gran Misión Abuelos y Abuelas de la Patria. El mandatario estuvo en compañía de la Primera Dama, Cilia Flores, y la ministra del Poder Popular para los Adultos y Adultas Mayores, Magally Viña.

Estos espacios ofrecerán alimentación balanceada, atención médica integral y actividades recreativas dirigidas a promover la salud física y emocional de los adultos mayores. "Aquí van a tener canchas para hacer ejercicio, para hacer picnic, para descansar. Hay que organizar un círculo de abuelos fuerte, porque esta casa ahora pertenece al corazón bello de la Patria", manifestó Maduro durante un recorrido por los jardines del recinto.

Durante el acto, el Jefe de Estado, destacó la importancia de multiplicar este modelo de atención en todo el país.

Con una instrucción clara: aprovechar las 10 semanas restantes de 2025 para acelerar la apertura de nuevas Casas de Abuelos y Abuelas en cada parroquia y circuito de Caracas.

“Esta es una de las acciones más humanas y hermosas que estamos realizando”, afirmó.

Reforzó así el compromiso del Gobierno Bolivariano con la dignificación de los adultos mayores.

En tal sentido, la iniciativa refleja un hito en las políticas públicas orientadas al bienestar social, consolidando espacios donde los ancianos puedan convivir, aprender, disfrutar y sentirse valorados.

El presidente exhortó a las autoridades a presentar un plan inmediato para expandir este modelo. Además, aseguró que todos los ciudadanos mayores tengan acceso a condiciones dignas de vida.

Nicolás Maduro, hizo un llamado a los equipos de gobierno y al poder popular para que redoblen esfuerzos y aprovechen las semanas restantes del año con el fin de inaugurar, de manera inmediata, una oleada de Casas de Abuelos de la Patria en todo el territorio nacional.

Acompañado por la primera combatiente, Cilia Flores, y la ministra para los Adultos y Adultas Mayores, Magally Viña, el presidente destacó que esta entrega representa un nuevo paso en la política social del país.