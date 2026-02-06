Economía venezolana 2026: Proyectan crecimiento del 12% impulsado por el sector petrolero y un repunte lento para el pueblo consumidor

Crecimiento económico del país no irá a la par de las grandes necesidades económicas del pueblo Credito: Agencias

Algunos analistas económicos del país coinciden en que Venezuela atraviesa un giro positivo en sus perspectivas financieras para este año. Tanto Asdrúbal Oliveros (Ecoanalítica) como Luis Vicente León (Datanálisis) estiman que el Producto Interno Bruto (PIB) experimentará una expansión de entre el 10% y el 12%, apalancada por una apertura petrolera estratégica, de acuerdo a sus análisis publicados en Ecoanalítica y Datanálisis.

El motor petrolero: Ingresos y Producción

Para Oliveros, el principal catalizador es el sector hidrocarburos, con una producción que podría rozar los 1,4 millones de barriles diarios, generando ingresos adicionales estimados en 10.000 millones de dólares. Por su parte, León destaca que los ingresos petroleros podrían situarse entre un 50% y 100% por encima de 2025, impulsados por exportaciones a precios internacionales y la venta de inventarios.

Sin embargo, Luis Vicente León advierte que no se trata de una "avalancha de inversiones nuevas", sino de un proceso gradual basado en proyectos existentes, con mayor enfoque en gastos operativos OPEX, (Operating Expenses o Gastos Operativos: representa los costos recurrentes y continuos necesarios para el funcionamiento diario de una empresa, como salarios, alquiler, servicios públicos y mantenimiento) que en grandes inversiones de capital, CAPEX, (CAPEX (del inglés capital expenditure) significa inversión en bienes de capital o gastos de capital en español. Son los fondos que utiliza una empresa para adquirir, mejorar o mantener activos fijos físicos o intangibles de larga duración; más de un año;, como maquinaria, edificios, tecnología o patentes, con el objetivo de aumentar la capacidad productiva o eficiencia) en esta fase inicial.

Consumo y Bienestar: Un crecimiento en "K", cuyo significado es: una recuperación económica asimétrica tras una crisis, donde sectores tecnológicos, financieros o grandes empresas prosperan rápidamente (brazo superior de la K), mientras sectores tradicionales, pequeñas empresas o trabajadores de ingresos medios/bajos se estancan o caen (brazo inferior), aumentando la desigualdad.

A pesar de la inyección de liquidez, ambos expertos señalan que el impacto en los hogares no será inmediato:

Recuperación del Consumo: León proyecta un aumento del 14% en el consumo, impulsado por pequeñas y medianas empresas, aunque advierte que el crecimiento será "en K", lo que significa que algunos sectores avanzarán mucho más rápido que otros.

El factor Inflación: Oliveros subraya un punto crítico: el retroceso de la inflación será más lento de lo que la población requiere, lo que posterga una percepción real de bienestar y ahorro en el venezolano promedio.

Expectativas vs. Realidad: León concluye que, aunque este escenario genera "oxígeno económico", no compensa una década de colapso ni resuelve todos los problemas estructurales de forma instantánea.

En conclusión, la economía venezolana entra en una fase de recuperación operativa y realista, donde la sostenibilidad del consumo masivo dependerá de la reconstrucción de las cadenas productivas que hoy, al parecer, permanecen fracturadas.