Irán hace un llamado al respeto mutuo durante negociaciones con EE.UU.

El canciller iraní, Abbas Araghchi, subrayó este viernes que el respeto mutuo, la igualdad de condiciones y el interés mutuo son "imprescindibles" para alcanzar un acuerdo sostenible entre Irán y Estados Unidos, en la previa de las conversaciones que ambas partes sostendrán este viernes en Mascate, capital de Omán.

"Irán emprende la vía diplomática con una mirada alerta y un recuerdo vivo de lo que sucedió el año pasado. Actuamos de buena fe y nos mantenemos firmes en la defensa de nuestros derechos. Los compromisos deben cumplirse. La igualdad de condiciones, el respeto mutuo y el interés mutuo no son retórica; son imprescindibles y son pilares de un acuerdo duradero", escribió Araghchi en la red social X horas antes del inicio de las negociaciones sobre el programa nuclear iraní.

Estas conversaciones forman parte de un proceso reanudado en marzo de 2025, tras una carta enviada por el presidente estadounidense, Donald Trump, al líder supremo iraní, Alí Jameneí, en la que proponía un nuevo entendimiento nuclear y advertía sobre posibles consecuencias militares si fracasaban las gestiones diplomáticas. Desde entonces, se han celebrado cinco rondas de consultas indirectas en Mascate y Roma, mediadas por Omán, ya que Irán descartó negociaciones directas con Washington.

El canciller iraní expresó en su cuenta en la red social X que su delegación participa en el encuentro «de buena fe» y firmes en la defensa de los derechos iraníes. "La igualdad, el respeto mutuo y el interés mutuo no son retórica, son imprescindibles y constituyen los pilares de un acuerdo duradero", dijo.

El contexto regional sigue marcado por altos niveles de tensión donde en junio de 2025, Israel lanzó bombardeos contra Irán, alegando que Teherán estaba cerca de desarrollar armas nucleares, acusación que Irán ha negado consistentemente. La represalia iraní incluyó el lanzamiento de drones y misiles balísticos hacia territorio israelí.

Posteriormente, Estados Unidos atacó tres centros nucleares iraníes, acción condenada por Rusia, China y otros países de la comunidad internacional. Irán respondió con un ataque contra la base militar estadounidense de Al Udeid en Catar, hasta que el 24 de junio entró en vigor un alto el fuego tras 12 días de hostilidades.

En enero de 2026, nuevas tensiones surgieron tras las protestas en Irán, momento en que Trump ofreció apoyo a los manifestantes y luego impuso un arancel del 25 por ciento a países que comercien con Teherán. Tras el cese de las movilizaciones, el mandatario estadounidense volvió a exigir un acuerdo "justo y equitativo, sin armas nucleares" y advirtió que un próximo ataque sería "mucho peor", mientras el grupo de ataque del portaaviones USS Abraham Lincoln se desplazaba hacia la región.