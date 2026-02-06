Ley de Amnistía: Documento revela qué presos quedan excluidos del beneficio

La Asamblea Nacional de Venezuela publicó este jueves la exposición de motivos del proyecto de Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, un texto que se erige como respuesta a la necesidad imperante de «ofrecer una oportunidad para vivir en paz y en tranquilidad» en el país.

El documento, que servirá de base para la discusión parlamentaria, sostiene que la confrontación política desde el extremismo ha dejado «heridas profundas en la sociedad venezolana». En este sentido, el Poder Legislativo asume como un deber constitucional «dictar medidas que sirvan para reparar dichas heridas».

La propuesta busca establecer un marco integral de amnistía que detalle de manera exhaustiva los hechos y delitos cubiertos, así como aquellos que, según la Constitución, deben ser excluidos de su aplicación. Su objetivo fundamental es promover la justicia y la convivencia entre los venezolanos, «permitiendo la coexistencia desde la diversidad y la pluralidad. Siempre con respeto a la ley y a la justicia».

De acuerdo con lo establecido en su artículo 2, el proyecto de ley reafirma los principios de un Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia. Entre los valores rectores que enuncia se encuentran la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y, en general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político.

Esta iniciativa legislativa representa un paso formal hacia un mecanismo de reconciliación nacional, en línea con los anuncios previos del gobierno encargado de Delcy Rodríguez, y se enmarca en un contexto político marcado por excarcelaciones y llamados al diálogo.

Además, quedan excluidos de sus beneficios «aquellos delitos que, por su naturaleza, comprometen la ética y la dignidad humana. Tales como las violaciones graves de los derechos humanos. Así como los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra, el homicidio intencional, la corrupción y el tráfico de drogas».