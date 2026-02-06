(VIDEO) Delcy Rodríguez celebra Ley de Amnistía: "Debemos superar nuestras diferencias"

906-02-26.-La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, hizo un llamado este jueves a “superar las diferencias” tras el avance de la Ley de Amnistía en Venezuela. La mandataria aprovechó un acto público realizado en Ciudad Bolívar para fijar posición sobre el desarrollo legislativo que adelanta la Asamblea Nacional.​«Hoy quiero aprovechar y agradecer a la Asamblea Nacional. Hoy ha ocurrido un hecho muy importante para Venezuela, se ha aprobado por unanimidad y por todas las fuerzas políticas que hacen vida en el Parlamento, la primera discusión de la ley de amnistía que es una ley para la paz y la reconciliación nacional», expresó.​Rodríguez insistió en que los sectores del país deben dejar atrás las confrontaciones para establecer vínculos políticos mucho más sanos y funcionales. «Debemos superar nuestras diferencias a través de relaciones armónicas y de convivencia democrática. Las diferencias claro que las hay, nosotros tenemos un proyecto histórico», afirmó la funcionaria durante su intervención.​La mandataria encargada instó a todos los ciudadanos a trabajar en conjunto para evitar que se repitan episodios de violencia en el territorio nacional. «Nosotros tenemos que comprometernos y jurar por la paz de Venezuela. Garantizar la paz del futuro», manifestó con énfasis frente a los asistentes al evento oficial.​Asimismo, Rodríguez pidió «sanar a Venezuela del odio, la intolerancia que trajeron los extremistas y fascistas al país» durante los últimos años. La presidenta considera que la erradicación de estas conductas es un requisito fundamental para que la nueva normativa legal cumpla su propósito de pacificación.​La jefa de Estado interina defendió la postura del oficialismo como una muestra de voluntad política para resolver el conflicto interno que atraviesa la nación. «La revolución bolivariana, una vez más, hemos tendido nuestra mano por la convivencia, la paz y la reconciliación», agregó al cierre de su discurso en el estado Bolívar.