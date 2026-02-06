(VIDEO) Padrino López: Defender el espacio aéreo hubiese sido "un suicidio" frente a aviones de EEUU

06-02-26.-El ministro para la Defensa Vladimir Padrino afirmó que la «supremacía aérea» de Estados Unidos sobre Venezuela el pasado 3 de enero, hacía inviable el despegue de aviones de la Fuerza Armada Nacional. Anunció una investigación militar sobre «todo lo que ocurrió»«Yo vi de primera mano a los pilotos listos, trajeados, para salir al combate. Por supuesto, con la supremacía aérea que había, más de 150 aeronaves en nuestro espacio aéreo, era inviable sacar un avión. Era mandar a la muerte y al suicidio a unos pilotos».Las palabras las dijo el ministro para la Defensa, Vladimir Padrino, en una actividad con el alto mando militar y quedó registrada en un video publicado por la cuenta en Instagram del Ejército venezolano. Su declaración confirma lo que TalCual había incluido como una de las 10 preguntas aún sin respuestas sobre la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores.Recordábamos el martes 3 de febrero que por los cielos venezolanos volaron los F-16 y los Sukhoi cuando ya Maduro y Flores iban rumbo a Estados Unidos y la fuerza extranjera se había retirado, aunque el protocolo de defensa soberana establece que al menos uno o dos aviones jet deben estar preparados para despegar en una contingencia. Y agregábamos: «de haberlo intentado, se habría enfrentado a una gran disparidad en tamaño de flota y capacidad de fuego».El 12 de diciembre de 2025, Padrino López dijo: «solamente les decimos desde aquí que no se equivoquen, porque tenemos la capacidad para reaccionar y para defender nuestro espacio aéreo», durante la acitvidad por el aniversario del Comando Aeroespacial de Defensa Integral (Codai). Por otra parte, un comunicado del Ministerio publicado ese día afirmaba que «con sus modernos radares, sistemas misilísticos, artillería antiaérea y el empleo de aeronaves en estrecha coordinación con la Aviación Militar Bolivariana, el Codai se ha convertido en la vanguardia de la defensa integral de la nación».Padrino López afirmó que, tras el ataque estadounidense, «nadie puede hablar aquí de derrota» y añadió que Venezuela está de «pie» y «erguida» y «tiene una Fuerza Armada unida, cohesionada».En el video divulgado por el Ejército de la reunión con los mandos, también afirmó que hubo quien auguraba que «los militares iban a dejar de ser leales» al momento de una agresión militar, «pero pasó todo lo contrario». Afirmó que la FAN «se desplegó en el territorio, hizo las acciones que tenían que hacer. ¿Se dividió? ¿Salieron traidores confundidos a ganar protagonismo o sacar rédito de la situación? No vi ningun general o almirante en una situación como esa, tampoco a los comendantes de unidades».El general en jefe Vladimir Padrino también dijo este 4 de febrero en otra actividad, la conmemoración por el golpe de Estado del 4 de febrero de 1992, que la Fuerza Armada venezolana abrió una investigación por «todos los hechos» del 3 de enero, respondiendo a la pregunta planteada por TalCual el día anterior: ¿se han determinado responsables por las fallas en la respuesta militar ante la incursión de EEUU?Sin embargo, el jefe militar no precisó qué tipo de investigación se está realizando. Solo apuntó que tiene como objetivo evaluar y ajustar el plan de transformación que dictó Maduro, en posible referencia a una hoja de ruta estratégica que incluye siete metas, entre ellas la seguridad e integridad territorial.