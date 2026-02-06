La Global Sumud Flotilla anuncia una nueva misión humanitaria a Gaza con más de cien países

Despedida a la Global Sumud Flotilla en el Puerto de Barcelona, a 31 de agosto de 2025, cuando navegó por el Mediterráneo para burlar el bloqueo ilegal de Israel y llevar ayuda humanitaria a Gaza

6 de febrero de 2026.- A pesar del alto el fuego, Israel continúa con sus ataques sobre la población civil de Gaza. Para llevar ayuda humanitaria a los supervivientes de los bombardeos indiscriminados, la Global Sumud Flotilla (GSF) volverá a zarpar el 29 de marzo desde Barcelona, en una nueva misión. Una caravana humanitaria de cooperantes por tierra acompañará a la flota, partiendo simultáneamente desde varios puertos del Mediterráneo, según informa Europa Press.



Uno de los objetivos principales de esta misión será “estabilizar el sistema sanitario de Gaza y apoyar la labor de los equipos médicos locales que han soportado dos años de genocidio”, afirma la organización. En coordinación con médicos, directores de hospitales y organizaciones sanitarias palestinas dentro de Gaza, se proveerán suministros necesarios junto con el despliegue de equipos sanitarios.



Participarán en la misión más de mil profesionales de la salud; profesionales de la educación y de la ingeniería; equipos de reconstrucción, preparados para apoyar la supervivencia comunitaria y la recuperación; personal investigador en crímenes de guerra y ecocidio y observadores legales, encargados de documentar violaciones del derecho internacional.



Los organizadores han descrito la misión como "un acto de resistencia civil global sin precedentes, movilizado en respuesta al fracaso catastrófico de gobiernos e instituciones internacionales para detener el genocidio en curso", declaran en un comunicado.



Tras la reciente apertura limitada del cruce que une Gaza con Egipto, la GSF ha solicitado autorización para cruzar de forma segura un convoy humanitario internacional al territorio de la República Árabe de Egipto para llegar a Rafah.



Durante la anterior misión, Israel interceptó 42 de sus barcos en aguas internacionales, secuestrando a los pasajeros a bordo, entre ellos 49 españoles y la activista Greta Thunberg.