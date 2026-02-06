Lula dice que la vuelta de Maduro a Venezuela “no es prioritaria” y sí “fortalecer la democracia”

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, habla con la prensa junto al presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, en el Palacio de Itamaraty en Brasilia, Brasil, en mayo de 2023

Credito: Archivo-AP

06-02-26.-El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ha afirmado que la vuelta de Nicolás Maduro a Venezuela tras su detención hace un mes, en el marco de una operación de Estados Unidos sobre Caracas, “no es la preocupación principal” y sí “fortalecer la democracia” en ese país, asunto, ha matizado, que le corresponde a los venezolanos. “Hay que dejar que ellos resuelvan sus problemas”, ha dicho.

“¿Hay condiciones de hacer que la democracia sea respetada en Venezuela y el pueblo pueda participar activamente? Porque lo que está en juego es si van a mejorar la vida del pueblo o no”, ha valorado en una entrevista para el portal UOL.



Lula ha insistido en América Latina como “zona de paz” y en su idea de defender todos aquellos procesos políticos que sirvan para el desarrollo económico y democrático de toda la región. “Eso vale para Venezuela”, ha dicho.

De la misma manera, ha reiterado la necesidad de que Washington y Caracas se entienda y ha recordado que en el pasado ya le instó al finado presidente venezolano Hugo Chávez a limar asperezas con su entonces homólogo, George W. Bush.

