Lula dice que la vuelta de Maduro a Venezuela “no es prioritaria” y sí “fortalecer la democracia”

06-02-26.-El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ha afirmado que la vuelta de Nicolás Maduro a Venezuela tras su detención hace un mes, en el marco de una operación de Estados Unidos sobre Caracas, “no es la preocupación principal” y sí “fortalecer la democracia” en ese país, asunto, ha matizado, que le corresponde a los venezolanos. “Hay que dejar que ellos resuelvan sus problemas”, ha dicho.“¿Hay condiciones de hacer que la democracia sea respetada en Venezuela y el pueblo pueda participar activamente? Porque lo que está en juego es si van a mejorar la vida del pueblo o no”, ha valorado en una entrevista para el portal UOL.Lula ha insistido en América Latina como “zona de paz” y en su idea de defender todos aquellos procesos políticos que sirvan para el desarrollo económico y democrático de toda la región. “Eso vale para Venezuela”, ha dicho.De la misma manera, ha reiterado la necesidad de que Washington y Caracas se entienda y ha recordado que en el pasado ya le instó al finado presidente venezolano Hugo Chávez a limar asperezas con su entonces homólogo, George W. Bush.