(VIDEO) Presidenta (E) de Venezuela: Inversión en Motor Hidrocarburos fortalece la producción nacional

Así lo aseveró Delcy Rodríguez tras reunión con representantes de la energética española Repsol y la petrolera francesa Maurel & Prom

La presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez tras el encuentro sostenido este miércoles con representantes de la energética española Repsol y la petrolera francesa Maurel & Prom, aseveró que este fue el punto de partida para intercambiar "los buenos modelos contemplados en la reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos".

A través de un mensaje en su canal de Telegram, Rodríguez destacó que la reunión se da como parte de una política soberana de relaciones respetuosas y de cooperación estratégica para reforzar "la producción, construir alianzas sólidas y potenciar el Motor Hidrocarburos, en favor del crecimiento económico, bienestar y felicidad del pueblo".

El Gobierno Bolivariano ha insistido en la necesidad de afianzar su soberanía energética adaptada a un nuevo contexto global para impulsar la inversión y fortalecer la producción nacional.

Repsol es una multinacional energética y petroquímica española, fundada en 1987, y ha tenido una presencia histórica y estratégica en Venezuela, con más de 30 años de actividad.

Asimismo, con la empresa petrolera francesa Maurel & Prom, se plantea crear grandes alianzas para el robustecimiento de la producción de hidrocarburos.

Vale destacar que el pasado 29 de enero fue aprobada, por unanimidad en la Asamblea Nacional, la Reforma Parcial de la Ley Orgánica de Hidrocarburos que se adapta a un nuevo contexto energético global e impulsa la inversión priorizando la producción nacional.