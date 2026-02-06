India: Reliance compra 2 millones de barriles de crudo venezolano por primera vez en casi un año

La petrolera india Reliance Industries compró 2 millones de barriles de petróleo venezolano mediante la comercializadora Vitol, según información que le proporcionaron fuentes comerciales a la agencia Reuters.

Esta es la primera transacción de Reliance con relación a los hidrocarburos venezolanos, tras la revocación de licencia el año pasado por parte del Departamento del Tesoro y la imposición de «aranceles secundarios» a quienes compraran petróleo de Venezuela.

Según la información trascendida, la compañía india hizo un encargo a Vitol para entrega en barril con un descuento de entre 6,5 y 7 dólares respecto a la cesta del Brent, que ahora mismo esta cotizando en el margen entre los 67 y los 68 dólares.

Fue en marzo del año 2025 cuando Reliance paralizó las transacciones con Venezuela, poco después de que el 24 de marzo Donald Trump anunciara «aranceles secundarios» del 25% a Venezuela. Esto significaba que los países que compraran petróleo o gas a Venezuela estarían sujetos a imposición de aranceles del 25% sobre los productos que exportaran a Estados Unidos.

Además, en mayo se revocaron las licencias que permitían algunas operaciones de multinacionales en Venezuela. En todo ese contexto, Reliance mantuvo una postura distante respecto a Venezuela.

No obstante, con el cambio de la escena política venezolana, tras la captura de Nicolás Maduro, la empresa india expresó su intención de reanudar compras de hidrocarburos venezolanos si la Casa Blanca lo permitía.

El escenario se le volvió completamente favorable tras la emisión de la Licencia General 46 y, más aún, luego de las declaraciones dadas desde el fin de semana pasado por el presidente Donald Trump sobre India.

Primeramente, el fin de semana, Trump dijo que acababa de cerrar un trato con India para que dejará de adquirir petróleo iraní y lo sustituyera con crudo venezolano.

Poco después, el lunes, el mandatario hizo nuevos anuncios tras conversar con el primer ministro indio, Narendra Modi. Acordaron una rebaja de los aranceles a India, a cambio de que este también paralice las transacciones con Rusia y esos suministros los obtenga de petróleo estadounidense y venezolano.