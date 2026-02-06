INAMEH pronostica cielo parcialmente nublado en gran parte del territorio nacional

El reporte meteorológico nacional publicado en el canal de Telegram, del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh), prevé para las próximas horas cielo parcialmente nublado con zonas despejadas en la mayor parte del país, aunque estima la formación de mantos nubosos que generarán precipitaciones en regiones específicas del territorio.

Del mismo modo, detalló que se esperan lluvias de intensidad variable en la Guayana Esequiba, Amazonas y Bolívar. Asimismo, las autoridades climáticas anticipan condiciones similares para Falcón, Lara, la región de los Andes y el sur del estado Zulia.

Estos fenómenos ocurrirán principalmente durante la madrugada y al final de la tarde debido a la dinámica atmosférica actual.

Para el Distrito Capital, Miranda y La Guaira, el pronóstico indica una tendencia hacia la nubosidad parcial, pero no se descarta la presencia de lloviznas dispersas sobre las zonas montañosas de la capital durante las horas de la madrugada.

El resto del periodo se mantendrá con áreas poco nubladas y temperaturas estables en toda la zona central.

Con información de INAMEH / Prensa VTV.