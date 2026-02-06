(VIDEO) Jorge Rodríguez insta al chavismo a "pedir perdón y a perdonar"

06-02-26.-El presidente del Parlamento de Venezuela, Jorge Rodríguez, instó este jueves al chavismo a pedir perdón y a perdonar durante el primer debate del proyecto de Ley de Amnistía. La propuesta, presentada por su hermana y mandataria encargada Delcy Rodríguez, busca beneficiar a los presos políticos del país.«Nosotros pedimos perdón y tenemos que perdonar también, pedimos perdón porque lo digo con claridad: a mí no me gustan los presos», sentenció Rodríguez durante su intervención en la plenaria. El diputado inició su discurso recordando el asesinato de su padre a manos de un extinto cuerpo policial.Rodríguez pidió a los parlamentarios ponerse «la mano en el corazón» y cuestionarse internamente si realmente «han rectificado» en su accionar político. El jefe del Legislativo enfatizó su deseo de justicia inclusiva al exclamar: «Que no quede una víctima que no haya sido escuchada».La Asamblea Nacional, de contundente mayoría oficialista, aprobó este jueves en primera discusión la propuesta de ley anunciada por Delcy Rodríguez. La funcionaria asumió la jefatura del Ejecutivo tras la captura de Nicolás Maduro el pasado mes de enero.El diputado Jorge Arreaza explicó que la ley abarca desde el año 1999 hasta la actualidad, aunque mantiene exclusiones para delitos de extrema gravedad. El beneficio no aplicará para responsables de violaciones de derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, corrupción o narcotráfico.Jorge Rodríguez insistió «en la necesidad de sanación, en la necesidad de restañar las heridas, en la necesidad de siempre tener presente la madrugada del 3 de enero del año 2026». El legislador recordó el ataque de Estados Unidos que terminó con el secuestro del mandatario.«¿Ustedes van a pedir por sus presos? Nosotros vamos a pedir mientras nos quede vida por nuestros presos, por Nicolás Maduro Moros, por nuestros secuestrados Nicolás Maduro Moros y Cilia Flores de Maduro», continuó el parlamentario ante la cámara.El proyecto legislativo avanza en paralelo a un proceso de excarcelaciones que el propio Rodríguez anunció el pasado 8 de enero. La ONG Foro Penal registra al menos 383 liberaciones desde esa fecha, aunque todavía contabiliza 687 personas detenidas hasta inicios de febrero.