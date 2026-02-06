Miguel Ángel Pérez Pirela asume la Vicepresidencia de Comunicación y Cultura en el gabinete de Delcy Rodríguez

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este viernes la designación de Miguel Pérez Pirela como nuevo Vicepresidente Sectorial de Comunicación y Cultura. Este cargo se suma a su responsabilidad como titular del Ministerio de Comunicación e Información, consolidando su liderazgo en el área estratégica del Ejecutivo.

Según el mensaje difundido por la mandataria a través de sus redes sociales, Pérez Pirela tiene el mandato de aplicar una "fuerza renovadora" para impulsar la diversidad cultural y fortalecer la identidad nacional. Rodríguez enfatizó que este nombramiento busca el "encuentro de los venezolanos" y el afianzamiento de la paz, bajo la premisa de que en el país "vence la verdad".

El movimiento se produce en un momento de reestructuración del gabinete encargado, donde la comunicación se perfila como un eje fundamental para la estabilidad del gobierno de Rodríguez. Pérez Pirela es ampliamente conocido en el ámbito comunicacional venezolano por ser el fundador y director de LaIguana.TV, un portal digital de análisis político alineado con la narrativa gubernamental que ha ganado una audiencia masiva en la última década.

Formación Intelectual: Es doctor en Filosofía Política egresado de la Universidad Gregoriana de Roma y cuenta con estudios en La Sorbona de París. Su perfil combina el rigor académico con una presencia mediática constante, destacándose por su programa "Cayendo y Corriendo", donde popularizó el análisis de la coyuntura política nacional e internacional.

