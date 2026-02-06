Israel retiene en prisiones a miles de palestinos

Israel mantiene hoy en sus cárceles a más de nueve mil 300 palestinos, incluidas 56 mujeres y unos 230 menores de edad, denunció una ONG vinculada al tema.

El Club de Prisioneros Palestinos destacó que del total hay tres mil 358 detenidos administrativos, una polémica normativa rechazada por grupos de derechos humanos porque permite no presentar pruebas contra ellos mientras permanecen encerrados durante largos períodos sin ser acusados, juzgados o condenados.

Otros mil 249 fueron considerados como "combatientes ilegales", una figura usada por Israel para calificar a los milicianos de la Franja de Gaza.

A finales del pasado mes, la Comisión de Asuntos de Detenidos y Exdetenidos denunció las duras condiciones de vida de los prisioneros palestinos en las cárceles israelíes y la violencia sistemática contra ellos.

En un comunicado, el organismo reveló que su equipo legal realizó una serie de visitas a centros penitenciarios, donde constató las difíciles condiciones en las que viven los presos y escuchó testimonios que confirman diarias violaciones, incluida la negligencia médica.

La Comisión criticó la privación de los derechos humanos más básicos, garantizados por las leyes internacionales, como la dilación deliberada en los tratamientos de salud.

Los presos también se quejaron de la irregularidad para salir al patio y la imposición de estrictas restricciones, además de la mala calidad de la comida y sus escasas cantidades, que no cubren las necesidades nutricionales mínimas.

Días antes, el Centro de Información Israelí para los Derechos Humanos en los Territorios Ocupados (B’Tselem) también denunció que esos centros se convirtieron en campos de tortura para prisioneros palestinos, bajo una política oficial basada en el abuso físico y psicológico, el hambre y la negligencia médica.

En un reporte titulado "El infierno en la Tierra", la ONG criticó la estrategia contra los reclusos palestinos. Destacó que al menos 84 de ellos murieron en cárceles y centros de detención israelíes desde el inicio de la agresión contra la Franja de Gaza, en octubre de 2023, hasta diciembre del pasado año.

La tortura se convirtió en una política sistemática y declarada, que incluye palizas brutales, descargas eléctricas, uso de perros, bombas de gas y de sonido, humillaciones deliberadas, suspensión en posiciones dolorosas, confinamiento solitario, desnudez forzada y agresiones sexuales, advirtió.