Trump dice que "se está llevando fantásticamente" con los líderes de Venezuela: "Estamos trabajando muy bien con ellos"

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este jueves 5 de febrero, que su administración mantiene una relación de alta sintonía con el gobierno liderado por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

Presidente Donald Trump afirma que "se está llevando de maravilla" con los líderes de Venezuela: "



"Se ha convertido en una gran relación. No creo que haya habido algo así nunca. Tenemos 50 millones de barriles de petróleo flotando en este momento hacia… pic.twitter.com/nRb7vBbhGD

— Globovisión (@globovision) February 5, 2026



"Nos estamos llevando de maravilla", aseguró el mandatario, quien destacó que el trabajo conjunto con el gobierno venezolano está arrojando resultados positivos en materia de estabilidad y acuerdos energéticos.

"En Irán, y lo vieron recientemente con Venezuela, donde nos estamos llevando fantásticamente con el liderazgo. Se ha convertido en una gran relación. No creo que haya habido algo así nunca", precisó Trump.