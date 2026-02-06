AN aprobó por unanimidad primera discusión del Proyecto de Ley de Amnistía

Jorge Arreaza presentó el proyecto ante el Parlamento subrayó que la Ley excluye delitos de lesa humanidad y busca la reconciliación nacional.

La Asamblea Nacional (AN) aprobó este jueves, en primera discusión, el Proyecto de Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática. Esta iniciativa legal fue presentada originalmente por la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez.

El diputado Jorge Arreaza fue el encargado de presentar el instrumento ante la plenaria. Durante su intervención, destacó que la propuesta se fundamenta en los pilares de libertad, justicia, pluralismo político y derechos humanos.

Arreaza aclaró que, en cumplimiento con el artículo 29 de la Constitución, la ley excluye a responsables de violaciones graves a los derechos humanos. Tampoco beneficiará a procesados por crímenes de lesa humanidad, corrupción, narcotráfico u homicidios intencionales.

"Esta ley busca consolidar el estado democrático y social de derecho y de justicia", afirmó el parlamentario. Asimismo, enfatizó que la medida no debe interpretarse como "impunidad", sino como un aporte esencial para la paz y la soberanía nacional.

Por su parte, el primer vicepresidente de la AN, Pedro Infante, subrayó que este instrumento responde al deseo de paz de la ciudadanía. "El 95% de los venezolanos no quiere confrontación política, odio ni violencia", aseguró.

Infante exhortó a los actores políticos a escuchar la demanda de estabilidad de las mayorías. Concluyó señalando que el país requiere reencontrarse con la prosperidad a través de valores como la convivencia y el reconocimiento mutuo.