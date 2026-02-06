Estados Unidos anuncia 6 millones de dólares en ayuda para Cuba

Mientras el líder de la isla la acusa de imponer un “bloqueo energético” SAN JUAN,

Puerto Rico, 6 de febrero de 2026.— El gobierno de Estados Unidos anunció el jueves una ayuda adicional de 6 millones de dólares para Cuba, ante la profundización de la crisis en la isla y la escalada de tensiones entre ambos países. El presidente cubano acusó a Estados Unidos de un "bloqueo energético", informó Prensa Asociada.

La ayuda se destina principalmente a quienes viven en la región oriental de Cuba, afectada por el huracán Melissa a finales del año pasado. Los suministros incluyen arroz, frijoles, pasta, latas de atún y lámparas solares que serán entregados por la Iglesia Católica y Cáritas, según informó Jeremy Lewin, alto funcionario del Departamento de Estado de Estados Unidos.

Lewin advirtió que funcionarios de la embajada estadounidense en Cuba estarán en el terreno "asegurándose de que el régimen no tome la ayuda, la desvíe ni intente politizarla". Estados Unidos envió previamente 3 millones de dólares en ayuda por desastre a los cubanos afectados por Melissa.

Lewin rechazó que la suspensión de los envíos de petróleo desde Venezuela —luego de que Estados Unidos atacara al país sudamericano y arrestara a su entonces líder— sea responsable de la situación humanitaria en Cuba.