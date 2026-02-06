Grupos defensores de migrantes alertan a latinos el riesgo de asistir al mundial 2026 en EEUU

Una coalición de defensores de migrantes en EEUU advirtió a los aficionados latinoamericanos sobre los riesgos de viajar al Mundial de Fútbol 2026. Señalaron «riesgos sin precedentes de perfilamiento racial y detención ilegal«, especialmente en estados como Florida, donde se jugarán partidos clave.

Los grupos, que aclararon no promover un boicot, realizaron la advertencia frente a la sede de la FIFA en Miami. Recomendaron considerar a México o Canadá como destinos más seguros, ya que EEUU albergará 78 de los 104 partidos.

La alerta se centra en Florida, estado que ha firmado más del 80% de los acuerdos de colaboración con el Servicio de Inmigración (ICE), lo que, según los activistas, ha convertido a la policía local en un instrumento de persecución migratoria. Citando casos como la detención de dos hermanos mexicanos en 2025, advirtieron que los visitantes podrían enfrentar secuestros o encarcelamientos.

El llamado de atención se produce en un contexto de políticas migratorias más estrictas, con más de 236 mil detenciones desde 2025 y decenas de muertes bajo custodia del ICE.