Fiscal General pasa de negar captura de Alex Saab a "desconocer el tema"

06-02-26.-Tras la noticia publicada en medios internacionales sobre la presunta captura del exministro Alex Saab, el miércoles 4 de febrero, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, desmintió inicialmente la información en declaraciones a La FM. Sin embargo, minutos después volvió a contactar al medio colombiano para rectificar, asegurando que, en realidad, «desconoce el tema».En horas de la noche del mismo miércoles, Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional y hermano de la encargada del Ejecutivo nacional, Delcy Rodríguez, declaró no tener información sobre la supuesta captura de Saab y el presidente de Globovisión, Raúl Gorrín, alegando que esto «no hace parte de sus funciones».Han pasado más de 24 horas desde que se difundió la información y todavía no hay declaraciones oficiales sobre el paradero y situación de Alex Saab y Raúl Gorrin.En una conversación telefónica exclusiva con TalCual, el abogado de Saab reiteró que la supuesta captura es falsa. Como prueba de ello, destacó la presencia de Camilla Fabri en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, donde recibió a un grupo de migrantes venezolanos deportados desde Estados Unidos. Según el abogado, esto refleja un clima de normalidad, aunque subrayó que, por el momento, ni Saab ni Fabri tienen intención de dar declaraciones.Pese a la confusión generada por las declaraciones de Tarek William Saab, fuentes cercanas contradicen su versión y aseguran que Alex Saab sí se encuentra privado de libertad. Así lo aseguró a La FM Zair Mundaray, exdirector general del Ministerio Público, quien señaló que el Gobierno venezolano suele manejar las capturas de forma distinta a otros países.«El régimen puede mantener a alguien retenido, desaparecido o en lo que se conoce como un «congelador» por días, semanas o incluso meses, sin reconocer oficialmente la detención», enfatizó Mundaray.Por otra parte, enfatizó que existe un interés estratégico en negar la detención de Saab, debido a que en Venezuela, ante un eventual cambio de mando, «todo el sistema se sacude». Según Mundaray, esto sucede en cualquier estructura de poder: «Cuando cae una figura de peso, se desata una lucha interna muy compleja», explicó.