Mérida: En dos semanas estará lista reparación del puente Guaruríes, mientras tanto se abrió paso provisional en el sector afectado por las lluvias

En un esfuerzo coordinado entre el Ejecutivo nacional y la Gobernación del estado Mérida, el gobernador Arnaldo Sánchez anunció el inicio formal de los trabajos de rehabilitación integral en el sector Guaruríes, tras las afectaciones causadas por las recientes precipitaciones en la entidad.

Gracias al apoyo inmediato de la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, equipos multidisciplinarios se encuentran desplegados para garantizar la conectividad vial entre los estados Mérida y Táchira.

Apertura de paso provisional y seguridad ciudadana

El mandatario regional informó que, para no interrumpir el flujo vehicular, se ha habilitado un paso provisional en el sector Guaruríes. Sin embargo, enfatizó que se aplicarán medidas de control para salvaguardar la integridad de los usuarios.

Sobre las acciones tomadas, Sánchez, explicó: "Nos encontramos en el sector Guaruríes, donde tuvimos la afectación y, de inmediato, nuestra presidenta encargada, Delcy Rodríguez, envió a todo un equipo del Gobierno nacional para que, en conjunto con el Gobierno regional, podamos hacer todas las rehabilitaciones. Estamos abriendo el paso provisional; lo tendremos habilitado durante el día, pero en horas de la noche y la madrugada vamos a cerrarlo para garantizar la seguridad y la vida de todos los transeúntes".

Para estas tareas, se cuenta con el respaldo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), Protección Civil, Bomberos y demás cuerpos de seguridad ciudadana, quienes supervisan el tránsito y el área de obra junto a especialistas, obreros e ingenieros.

Cronograma de recuperación: puente Guaruríes y río Arenoso

Sánchez destacó la celeridad con la que el equipo técnico ha abordado la contingencia. Según las proyecciones de ingeniería, se estima que en un lapso de dos semanas se culmine la construcción del estribo para la instalación definitiva de la estructura del puente.

Asimismo, el gobernador resaltó que el frente de trabajo es simultáneo en otros puntos críticos de la geografía merideña:

Puente sobre el río Arenoso (vía Zulia): se ejecutó el vaciado de la zapata, avanzando con rapidez en una obra instruida por la presidenta encargada hace dos semanas.

Eje Páramo: continúan las labores de atención a las afectaciones viales provocadas por las lluvias en esta zona estratégica.

Alianza perfecta con el Gobierno nacional

El gobernador Arnaldo Sánchez agradeció el respaldo irrestricto de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, así como del Ministerio de Transporte, el Ministerio de Obras Públicas y la Vicepresidencia de Servicios y Obras Públicas. "Hoy estamos aquí garantizando el inicio de la rehabilitación del puente Guaruríes y demás obras afectadas. Contamos con las herramientas y el personal activo para agilizar todo el proceso de recuperación de nuestros espacios viales", concluyó el mandatario. /Prensa Gobernación de Mérida /Johan Contreras /Fotos: DGC