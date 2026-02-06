Familiares cumplen 28 noches en las puertas de El Rodeo I. "¡La libertad debe ser plena e inmediata!"

06-02-26.-«El frío y el cansancio no vencen la esperanza. ¡La libertad debe ser plena e inmediata!», aseguran familiares de presos políticos que cumplen 28 noches de vigilia en las puertas de la cárcel El Rodeo I, en Guatire, estado Miranda, donde exigen la libertad para todos los presos políticos.A pesar de las condiciones climáticas y el asedio constante, el grupo de manifestantes —integrado principalmente por madres, padres y esposas— se mantiene firme en los alrededores de la estructura exigiendo una respuesta oficial sobre el estado de salud de sus allegados y su liberación inmediata.Los voceros de la protesta han denunciado la prolongación injustificada del sufrimiento tanto de los detenidos como de sus familias.