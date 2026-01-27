Revolucionarios seguirán en la calle hasta liberación de Nicolás y Cilia

"Nosotros tenemos tres prioridades y la primera es la liberación del presidente Nicolás Maduro y Cilia Flores y su regreso", expresó este lunes el secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello Rondón.

"24 días después, nosotros seguimos en la calle exigiendo, pidiendo apoyo al mundo entero para lograr y alcanzar la liberación de nuestro presidente y de la compañera Cilia Flores", expresó el dirigente socialista en rueda de prensa del PSUV.

Recordó que el pasado 3 de enero no solo se realizó el vil secuestro del Jefe de Estado y de la primera dama, sino que "nuestro pueblo sufrió un artero ataque en horas de la madrugada, con personas asesinadas que estaban durmiendo en su casa, que no tenían nada que ver con ningún conflicto".

Aseguró que, a pesar de las circunstancias, el Gobierno Bolivariano no se detiene y avanza en su trabajo por el bienestar y la paz del pueblo. En este punto, informó que las otras dos prioridades son la tranquilidad y la paz de los venezolanos y venezolanas en todo el territorio nacional. La tercera es asegurar el desarrollo económico sustentable de la nación.

"Nosotros tenemos que seguir gobernando, tenemos que seguir avanzando en nuestro trabajo. Nuestro pueblo sabe que estamos pasando por una situación que no es la que queríamos, pero sabe que no nos vamos a detener", expresó durante la comparecencia ante los medios.

En ese sentido, recordó que durante esta semana la Asamblea Nacional (AN) realizó la Consulta Pública de las Leyes; al tiempo, se celebró la reunión del Consejo de Ministros y el Consejo Federal de Gobierno, donde estuvieron todos los alcaldes, alcaldesas y gobernadores de Venezuela.



Además, destacó también la visita de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, a la Base de Misiones Hugo Salas en La Vega y la reunión de trabajo que sostuvo con el motor minería y las industrias básicas.

Reafirmó que el PSUV apoya todas las iniciativas que hace la encargada de la presidencia para la estabilización y la tranquilidad.

Miserables oportunistas

Expresó su deseo para que los oposicionistas que han hecho de todo para dañar a Venezuela tengan "un poquito de conciencia, y estoy pidiendo mucho".

Invitó a incorporarse al diálogo que todos los días llamó el Comandante Chávez, luego el presidente Nicolás Maduro Moros, y ahora la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y condenar la agresión imperial criminal.

"Quien no entendió que no hay bombas solo matachavistas, está viendo y viviendo otra película y otra vida. No hay bombas, solo matachavistas, sino pregúntales a los vecinos de Caracas, La Guaira, Miranda", que fueron afectados por los bombardeos del 3 de enero, y quienes son atendidos para retomar sus vidas, sus viviendas y el futuro.

Sobre los que tratan de aprovechar algún protagonismo geopolítico, les refutó que busquen alguna ganancia de los graves hechos ocurridos aquí en Venezuela. "Van a salir peor de lo que entraron. La historia no se los va a perdonar porque quedan como unos oportunistas, peor aún, como unos miserables oportunistas".