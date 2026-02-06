(VIDEO) Vladimir Villegas. Un mes después: el nuevo tablero político y económico tras la intervención en Venezuela

06-02-26.-Ya pasó un mes de la intervención militar de los Estados Unidos en Venezuela y el tablero político y económico se ha movido intensamente.Suceden cosas en diversos planos y no pueden olvidarse las victimas del ataque que superan la centena de fallecidos e imnumerables heridos y afectados por el poder de las bombas.Una nueva Ley de Hidrocarburos, dos fondos para inversión social, la propuesta de una Ley de Amnistía General, destacan en un contexto donde ha regresado un Encargado de Negocios de los Edstados Unidos a Caracas.Un nuevo momento político se construye y ojalá se traduzca en mejores condiciones de vida para los venezolanos.