(AUDIO) David Paravisini insiste en crear una "ruta energética nacional" que vaya más allá de las licencias

26-07-25.-El especialista en materia de hidrocarburos, David Paravisini, afirmó este viernes que los convenios entre Pdvsa y Chevron son «sumamente favorables» para el país y la comercialización del crudo, pero insistió en que es necesario establecer una «ruta energética nacional».

Dijo que de esta forma la venta del crudo «no tienen descuentos, son mercados seguros y es nuestra historia petrolera (…) ese es un mercado que nunca a debido ser afectado por las diferencias políticas».

«Hay que tener una certeza de cuál es nuestra ruta energética nacional. Nosotros no podemos estarnos planteando temas de la explotación de petróleo y de gas si no tenemos una visión de nuestros propios intereses nacionales que no sea la visión tradicional de negocios que cosa es vender petróleo y no importa como ni a quién», agregó.

Paravisini insistió en que «tenemos que tener un equilibrio energético, tenemos que desarrollar el gas, tenemos que desarrollar un sistema electrico sólido y consistente a nivel nacional, un sistema electrico que debe apoyarse en nuestras fuentes primarias de energía que tenemos sin explotar».

En entrevista concedida al programa Dos más Dos que transmite Unión Radio, reiteró que «debemos tener un plan estratégico energético nacional que incluya al petróleo, no al revés».

El especialista en materia petrolera enfatizó en que Venezuela debe conformar una visión energética que permita «en primer lugar satisfacer nuestras necesidades y demanda interna«.

Al ser consultado sobre la eventual venta de la empresa Monómeros a Colombia, opinión que «Venezuela debería mantener sus espacios conquistados a través de intereses que hoy son contrapuestos».

Lourdes G. Soublette/Unión Radio