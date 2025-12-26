Gaceta Oficial 43.262 lunes 24 de noviembre 2025

Gaceta Oficial 43262 del lunes 24 de noviembre de 2025

Official Gazette 43262 of Monday, November 24, 2025

SUMARIO

MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE COMERCIO NACIONAL

Resolución que declara como Norma Venezolana COVENIN de carácter Nacional; la Norma 5032:2024 PRODUCTOS COMÉSTICOS. BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA.

Resolución que declara como Norma Venezolana COVENIN de carácter Nacional; la Norma 5041:2025 DISPOSITIVOS DE ILUMINACIÓN CON TECNOLOGÍA LED. TÉRMINOS Y DEFINICIONES.

Resolución que declara como Norma Venezolana COVENIN de carácter Nacional; la Norma 238:2025 AZÚCAR. DETERMINACIÓN DE LA HUMEDAD. (2da. Revisión).

Resolución que declara como Norma Venezolana COVENIN de carácter Nacional; la Norma 5040:2025 SALSAS A BASE DE MAYONESA. REQUISITOS.

Resolución que declara como Norma Venezolana COVENIN de carácter Nacional; la Norma 3482-1:2025 MINERALES DE HIERRO Y PRODUCTOS SIDERÚRGICOS. MINERAL DE HIERRO Y REDUCCIÓN DIRECTA. PARTE 1: TÉRMINOS Y DEFINICIONES. (1ra. Revisión).

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA

Resolución que designa a Alondra José Rojas Granado, como Directora General de la Oficina de Integración y Asuntos Internacionales, del Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA

FUNDACITE COJEDES

Providencia que designa a Jackeline García López, como Directora General de Auditoría Interna (Interina), de la Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y Tecnología del estado Cojedes (FUNDACITE COJEDES).

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TURISMO

Resolución que designa como Directores Principales y Suplentes del Consejo Directivo del Instituto Nacional de Turismo (INATUR), a las ciudadanas y ciudadanos que en ella se mencionan.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA

INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL

Providencia que Desafecta la condición de Bien de Interés Cultural al inmueble denominado CASA DE UNA VENTANA, N° 112, ubicado en la dirección que en ella se indica, del Municipio Bolivariano Libertador del Distrito Capital.

MINISTERIO PÚBLICO

Resolución que aprueba el Reglamento Interno de los Estudios de la Escuela Nacional de Fiscales del Ministerio Público (ENFMP).

Resolución que deja sin efecto la Resolución 1907 de fecha 04 de noviembre de 2025, publicada en la Gaceta Oficial 43252 del 10/11/2025, contentiva del Reglamento Interno de los Estudios de la Escuela Nacional de Fiscales del Ministerio Público (ENFMP).

Resolución que traslada a Emely Dayana Hernández Gutiérrez, como Fiscal Auxiliar Interino a la Sala de Flagrancia, adscrita a la Fiscalía Superior del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Zulia, con sede en Maracaibo.

Resolución que designa como Fiscal Provisorio a Sthephany Rosdal Uris Escobar, en la Fiscalía Décima Primera del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Lara, con sede en Barquisimeto y competencia en materia Contra las Drogas.

Resolución que designa como Fiscal Provisorio a Génesis Dayana Hernández Hernández, en la Fiscalía Centésima Sexagésima Cuarta del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, con competencia Plena y en Delitos Menos Graves en las Fases de Investigación, Intermedia y de Juicio Oral.

Resolución que designa como Fiscal Auxiliar Interino a María Antonieta Pérez Mújica, en la Fiscalía Quinta del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Carabobo, con competencia Plena y en Delitos de Homicidio, Delitos Graves y Contra la Propiedad en las Fases de Investigación, Intermedia y de Juicio Oral, con sede en Valencia.

Resolución que designa como Fiscal Auxiliar Interino a Francys Yexireth González García, en la Fiscalía Tercera del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Carabobo, con competencia Plena y en Delitos Menos Graves en las Fases de Investigación, Intermedia y de Juicio Oral, con sede en Valencia.

Resolución que designa como Fiscal Provisorio a Johana Rosali Monsalve Rojas, en la Fiscalía Novena del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Mérida, con sede en Mérida y competencia en Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, Civil e Instituciones Familiares.

Resolución que designa como Fiscal Auxiliar Interino a Elizabeth Dayana Ávila Jiménez, en la Fiscalía Décima Tercera del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Aragua, con sede en Maracay y competencia en materia de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, Civil e Instituciones Familiares.

Resolución que designa como Fiscal Provisorio a Frank José Bracho, en la Fiscalía Vigésima Novena del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, con competencia Plena y en Delitos Menos Graves en las Fases de Investigación, Intermedia y de Juicio Oral.

Resolución que designa como Fiscal Auxiliar Interino a Néstor Yunny Blanco Sánchez, en la Sala de Flagrancia, adscrita a la Fiscalía Superior del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Aragua, con sede en Maracay.

Resolución que designa como Fiscal Auxiliar Interino a Paola Michelle Noguera Depablos, en la Fiscalía Centésima Vigésima Octava del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, con competencia en materia para la Defensa de la Mujer en las Fases de Investigación e Intermedia.

PODER CIUDADANO

Consejo Moral Republicano

Resolución que aprueba la Estructura para la Ejecución Financiera del Presupuesto de Gasto del Consejo Moral Republicano; estará conformada de la manera que en ella se indica.