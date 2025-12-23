(VIDEO) "Nos lo quedaremos": Trump sobre el petróleo incautado frente a Venezuela

El presidente de EE. UU., Donald Trump, anunció este lunes que el país norteamericano se va a quedar con el petróleo de los buques incautados en los últimos días frente a las costas de Venezuela.Durante una conferencia de prensa, el mandatario además dijo mantendrán retenidos los navíos decomisados.«Vamos a conservarlo. Puede que lo utilicemos para las reservas estratégicas. También nos quedamos con los barcos«, ha afirmado desde Palm Beach, Florida, reseñó Europa Press.Durante la rueda de prensa, le preguntaron por sus declaraciones sobre intervenciones en tierra, no solo en mar, para frenar el narcotráfico, y en concreto si se refería a Venezuela.«No. En cualquier parte. En cualquier parte de la que salga droga, no solo Venezuela«, ha respondido el mandatario estadounidense.Trump hizo estas declaraciones en una rueda de prensa en la que también anunció un plan para construir buques de guerra para renovar la Armada estadounidense, incluido un nuevo tipo de buque de gran tonelaje.Por otro lado, Trump advirtió a Nicolás Maduro en el caso de que decida «hacerse el duro».«Puede hacer lo que quiera. Es lo que él decida hacer. Si se hace el duro, será la última vez que pueda hacerlo», acotó.