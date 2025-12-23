Carga de petróleo en Venezuela se desacelera, más barcos dan vuelta tras nuevas intercepciones de EEUU, según Reuters

23-12-25.-La carga de buques petroleros en Venezuela disminuyó este lunes 22 de diciembre y la mayoría de los buques movieron cargamentos de petróleo solo entre puertos nacionales, luego de la acción de Estados Unidos contra dos barcos más, según datos de seguimiento y fuentes.



La Guardia Costera estadounidense incautó este mes un superpetrolero sancionado que transportaba petróleo venezolano e intentó interceptar dos buques más relacionados con Venezuela durante el fin de semana, según informaron las autoridades estadounidenses. Uno de ellos es un buque vacío sancionado por Estados Unidos, y el otro es un petrolero no sancionado, completamente cargado, con destino a China.



Washington no ha proporcionado información actualizada sobre los buques. Sin embargo, el bloqueo anunciado por el presidente estadounidense Donald Trump a todos los petroleros sancionados que entran y salen de Venezuela ha mantenido en alerta a los armadores.



La campaña de presión de Trump contra el presidente venezolano, Nicolás Maduro, ha incluido un aumento de la presencia militar en la región y más de dos docenas de ataques militares contra pequeñas embarcaciones en el mar Caribe y el Pacífico.



El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, dijo el viernes que el objetivo de Washington era asegurar la estabilidad y la seguridad regionales, y agregó que «el status quo actual con el régimen venezolano es intolerable para Estados Unidos».



Este lunes, los futuros del crudo Brent subieron un 2,4 % hasta los 61,94 dólares por barril, mientras que el crudo WTI estadounidense también subió un 2,4 % hasta los 57,89 dólares tras las acciones de EE. UU. y en medio de la guerra de Rusia contra Ucrania. Ambos acontecimientos generaron temores de interrupciones del suministro.



Hasta este lunes 22 de diciembre, Petróleos de Venezuela S.A (Pdvsa) había entregado un cargamento de 1,9 millones de barriles de crudo pesado al buque sancionado Azure Voyager, con bandera de Aruba, en el puerto de Jose, pero ningún otro superpetrolero con destino a Asia, detalla una nota de la Agencia Reuters.