Maduro dice que presiones y bloqueo de EEUU son una "prueba" para que Venezuela se "libere" del petróleo

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Credito: Web

23-12-25.-Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, calificó este lunes las recientes presiones y el bloqueo naval de Estados Unidos como una «prueba» necesaria para que el país logre la independencia económica del petróleo. Durante un acto transmitido por Venezolana de Televisión (VTV), el mandatario tildó de «piratería» la confiscación de buques con crudo venezolano y aseguró que esta situación impulsará un nuevo modelo económico.



«Le doy gracias a Dios que me ponga esta prueba, pero esta prueba también la vamos a superar y vamos a quedar más fuertes como economía, como país soberano», afirmó Maduro.



La declaración surge tras la confiscación de dos embarcaciones por parte de Washington y el anuncio de una operación para interceptar un tercer buque en el Caribe. Estas acciones forman parte del bloqueo ordenado por el presidente Donald Trump contra petroleros sancionados, sumado a un despliegue militar que Caracas denuncia como una amenaza para forzar un cambio de gobierno.



En respuesta, Maduro respaldó un proyecto de ley que el Parlamento venezolano prevé aprobar este martes para garantizar las libertades de navegación y comercio. El mandatario destacó las facultades de esta normativa, al recalcar que busca hacer «cumplir los convenios mundiales que prohíben el asalto de buques, la piratería y todos los delitos contra el comercio internacional».



Asimismo, incluye sanciones de hasta 20 años de cárcel para quienes apoyen actos que Venezuela califique como piratería.



Por su parte, el presidente Trump advirtió este mismo lunes que Maduro sería «inteligente» si decidiera abandonar el poder, añadiendo que si «se hace el duro» será «la última vez» que lo haga.

Sumarium (https://sumarium.info/2025/12/22/maduro-dice-que-presiones-de-usa-son-una-prueba-para-que-venezuela-se-libere-del-petroleo/)