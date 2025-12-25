Donald Trump afirma que que el ejército de Estados Unidos atacó a terroristas de ISIS en Nigeria

25 de diciembre de 2025.- El presidente Donald Trump anunció el jueves que ordenó un ataque mortal contra terroristas del Estado Islámico en Nigeria, a quienes acusa de perseguir a los cristianos en el país, informó CNN.

En una publicación en redes sociales, Trump afirmó haber dirigido un "poderoso y mortal ataque contra la escoria terrorista de ISIS en el noroeste de Nigeria", que, según él, había estado asesinando a cristianos inocentes.

El Comando África de EE. UU. afirmó que el ataque mató a varios terroristas a petición de las autoridades nigerianas en el estado de Sokoto, que limita con Níger al norte. "Ya les advertí a estos terroristas que si no detenían la masacre de cristianos, se desataría un infierno, y esta noche lo hubo", escribió Trump en Truth Social.

"El Departamento de Guerra ejecutó numerosos ataques perfectos, como solo Estados Unidos es capaz de hacer". “Bajo mi liderazgo, nuestro país no permitirá que prospere el terrorismo islámico radical.

Que Dios bendiga a nuestras Fuerzas Armadas y les deseamos una FELIZ NAVIDAD a todos, incluidos los terroristas muertos, que serán muchos más si continúa la masacre de cristianos”, concluyó el presidente, quien pasa las fiestas navideñas en su residencia de Palm Beach.

En un comunicado compartido con CNN, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Nigeria confirmó la cooperación con Estados Unidos en los ataques aéreos contra objetivos terroristas y reiteró el compromiso del país con la defensa de los derechos de todos los ciudadanos, independientemente de su fe o etnia.