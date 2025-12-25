Centro Kennedy cancela concierto de nochebuena tras añadidura del nombre Donald J Trump al recinto

El Centro Kennedy canceló su concierto anual de jazz de Nochebuena el miércoles después de que el anfitrión habitual decidiera protestar por los recientes cambios de nombre del centro artístico que el presidente Donald Trump le dio.

25 de diciembre de 2025.-El baterista de jazz y vibráfono Chuck Redd, quien ha presentado el concierto durante casi dos décadas, declaró que tomó la decisión después de que Trump anunciara que añadiría su nombre al centro dedicado al legado del asesinado presidente John F. Kennedy, informó Time.com.

Desde el viernes pasado, la fachada del edificio muestra el Centro Conmemorativo Donald J. Trump y John F. Kennedy para las Artes Escénicas, una decisión tomada por la junta directiva, elegida personalmente por Trump y que él mismo preside.

“Cuando vi el cambio de nombre en el sitio web del Centro Kennedy y horas después en el edificio, decidí cancelar nuestro concierto”, declaró Redd en un correo electrónico a The Associated Press en Nochebuena.

“Únanse a nuestra Jam de Jazz anual de Nochebuena para una noche de música que los llenará de alegría navideña”, decía el anuncio del evento habitual en el sitio web del centro, aunque para Nochebuena, el anuncio decía "Cancelado".

La cancelación se suma a varios otros eventos que han corrido la misma suerte desde que Trump se autoproclamó presidente a principios de este año. Quince eventos han sido cancelados por los propios artistas, incluyendo los de la actriz Issa Rae y el galardonado compositor Lin Manuel Miranda.

El Centro Kennedy fue designado como un "monumento viviente" a Kennedy por el Congreso en 1964, después de su asesinato en noviembre de 1963. El cambio de nombre y la reforma general del centro de artes por parte de Trump han sido criticados por legisladores y expertos que argumentan que su cambio de nombre va en contra de la ley del Congreso, que prohíbe explícitamente a la junta directiva convertir el centro en un monumento a cualquier otra persona.

