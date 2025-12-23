Trump se declara ladrón y anuncia que se quedará con el petróleo de sus asaltos

“Lo vamos a conservar. Quizás lo vendamos, quizás lo usemos en las reservas estratégicas”, aseguró el mandatario.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este lunes que su Gobierno se quedará con el petróleo venezolano obtenido mediante actos de robo y agresión en aguas del Caribe.

"Lo vamos a conservar. Quizás lo vendamos, quizás lo usemos en las reservas estratégicas. También nos quedamos con los barcos", expresó el mandatario.

En declaraciones a la prensa, Trump señaló que los cargamentos de crudo transportados en buques privados permanecerán bajo control de Washington y podrían ser incorporados a la reserva estratégica de EEUU o vendidos en el mercado internacional.

Por otra parte, informó que ha aprobado un plan para que la Armada inicie la construcción de dos buques de guerra completamente nuevos, de gran tamaño, «los más grandes que hayamos construido jamás», ya que algunos de los existentes en la Armada estadounidense se han vuelto obsoletos.

Por otra parte, al ser cuestionado en si el mandatario venezolano, debería tomar en serio las amenazas de Washington, Trump afirmó que su homólogo podía hacer lo que quisiera. «Él [Maduro] puede hacer lo que quiera. Está bien, lo que quiera hacer. Si quiere hacer algo, si se hace el duro, será la última vez que pueda hacerse el duro», dijo.

El 15 de diciembre, Trump ordenó un «bloqueo total y completo» de todos los «buques petroleros sancionados» que entren y salgan de Venezuela y reiteró que ha designado al Gobierno como «organización terrorista extranjera». Ante ello, el presidente Nicolás Maduro instó a líderes de la región latinoamericana a condenar lo que considera el «secuestro y robo» por parte de EEUU.

Operación militar en el Caribe

Desde agosto pasado, Estados Unidos mantiene un amplio despliegue naval y aéreo en el Caribe, bajo el argumento inicial de combatir el narcotráfico. Sin embargo, con el paso de los meses, la narrativa oficial se ha transformado en un discurso centrado en el control y saqueo de recursos energéticos venezolanos.

En las últimas semanas, fuerzas estadounidenses han ejecutado múltiples ataques contra embarcaciones, provocando más de un centenar de muertes, sin presentar pruebas de vínculos con actividades ilícitas.

Respuesta internacional y denuncia en la ONU

El Gobierno venezolano calificó estas acciones como actos de piratería y robo, y anunció que acudirá al Consejo de Seguridad de la ONU para denunciar las agresiones militares de Estados Unidos.

Por su parte, Rusia y China manifestaron su rechazo a cualquier acción que infrinja la soberanía de otros países, mientras Caracas alertó que estas operaciones amenazan con desestabilizar la región del Caribe y el sistema internacional en su conjunto.

Tras el robo del segundo buque petrolero perpetrado por las fuerzas militares de EEUU, China rechazó esta ilegal acción y expresó que se opone a toda forma de unilateralismo e intimidación.

Ante este acto de piratería que ejecuta Washington, el ministro de Relaciones Exteriores chino, Wang Yi, afirmó que Venezuela tiene derecho a desarrollar de forma independiente una cooperación mutuamente beneficiosa con otros países.

También Rusia, Cuba y México ha manifestado un total rechazo a estas acciones por parte de la administración Trump. El canciller de la República, Yván Gil, informó a través de su canal de Telegram que sostuvo una conversación con su par ruso, Serguéi Lavrov, en la que ambos repasaron las agresiones y violaciones flagrantes al derecho internacional que se vienen cometiendo en el Caribe, donde EEUU ha llevado a cabo ataques contra embarcaciones y ejecuciones extrajudiciales, además de los recientes actos ilícitos de piratería.

Asimismo, Venezuela emitió este sábado un comunicado en el que repudiaba categóricamente el robo y secuestro de un segundo buque privado que transportaba petróleo venezolano, así como la desaparición forzada de su tripulación, hechos atribuidos a efectivos militares de Estados Unidos en aguas internacionales.

El Gobierno venezolano calificó la acción como un grave acto de piratería, señalando que constituye la comisión del delito previsto en el artículo 3 del Convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la navegación marítima de 1988.