Tragedia en California: murieron 8 esquiadores en la peor avalancha en EE.UU. en cuatro décadas

CALIFORNIA.- Ocho esquiadores de travesía fueron encontrados muertos y uno continúa desaparecido tras una avalancha cerca del lago Tahoe en California, informaron las autoridades, en lo que se convirtió en la avalancha más mortal en Estados Unidos en más de cuatro décadas.

"Ocho de los nueve esquiadores fueron hallados sin vida", informó la sheriff del condado de Nevada, Shannan Moon, en una rueda de prensa. "Continuamos buscando a uno de los miembros", agregó.

Las autoridades informaron a las familias que la misión ha pasado del rescate a la recuperación. Uno de los esquiadores fallecidos estaba casado con un miembro del equipo de búsqueda y rescate de la zona, dijeron las autoridades. Se trata de la avalancha más mortífera en Estados Unidos desde 1981, cuando 11 escaladores murieron en el Monte Rainier, Washington.

Los equipos se han enfrentado a condiciones peligrosas en la búsqueda de los esquiadores desaparecidos desde que se produjo la avalancha el martes por la mañana. Equipos de búsqueda y rescate se desplazaron a la zona de Castle Peak en Sierra Nevada tras una llamada al 911 que informaba de que la avalancha había sepultado a 15 esquiadores.

Los rescatistas alcanzaron a seis sobrevivientes, un hombre y cinco mujeres. Los esquiadores rescatados se habían resguardado en un refugio improvisado, construido en parte con lonas, y se comunicaron con los rescatistas mediante radiobalizas y mensajes de texto.

El grupo estaba en una caminata de tres días por la Sierra Nevada del norte de California mientras una monstruosa tormenta invernal azotaba la costa oeste.

Dos de los rescatados tras varias horas de búsqueda fueron trasladados a un hospital para recibir tratamiento, según informó Ashley Quadros, portavoz de la Oficina del Sheriff del Condado de Nevada. Las fuertes nevadas y la amenaza de nuevas avalanchas ralentizaron las labores de rescate en las montañas cercanas a Castle Peak, al noroeste del lago Tahoe.

El Castle Peak, de 2777 metros, es un popular destino de esquí. Se encuentra próximo a la comunidad de Soda Springs, en donde cayeron al menos 76 centímetros de nieve en las últimas 24 horas de acuerdo con meteorólogos, obligando a la suspensión temporal de operaciones.

Es uno de los lugares con más nieve del hemisferio occidental y, hasta hace pocos años, estaba cerrado al público. Recibe un promedio de casi 10 metros de nieve al año, según Truckee Donner Land Trust, propietario de un conjunto de cabañas donde el grupo se alojaba cerca del lago Frog.

El Centro de Avalanchas de Sierra Nevada advirtió el miércoles que el riesgo de avalanchas sigue siendo alto y desaconsejó viajar a la zona. Las nevadas de varios metros y los vientos huracanados de los últimos días dejaron la capa de nieve inestable e impredecible, y se pronostica que caerá más nieve, según el centro.

El Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos informó que algunas regiones de la Sierra Nevada podrían recibir hasta 2,4 metros de nieve hasta el fin del día de este miércoles, cuando se espera que la tormenta se despeje.