EEUU dice que empresas petroleras deben pagar impuestos y tasas locales al gobierno de Venezuela

19-02-26.-El Departamento del Tesoro de Estados Unidos declaró este miércoles que las empresas que operan en el sector petrolero venezolano deben pagar impuestos, permisos y tasas locales al gobierno de Venezuela, mientras que las regalías y los impuestos federales deben ingresarse en un fondo administrado por Estados Unidos.



El Tesoro indicó que las regalías sobre energía, los gravámenes fijos por barril y los impuestos federales deben ingresarse en los Fondos de Depósito de Gobiernos Extranjeros, administrados por la gestión de Donald Trump.



La información se encuentra en un documento titulado «Preguntas Frecuentes», al que Reuters tuvo acceso antes de su publicación en el sitio web del Tesoro.



Las preguntas frecuentes se refieren a dos autorizaciones, conocidas como licencias generales, que el Tesoro emitió el 10 de febrero. Una levantó las sanciones estadounidenses a la exportación, venta, almacenamiento y transporte de petróleo venezolano. La otra autorizó el suministro de bienes, tecnología, software o servicios estadounidenses para la exploración, el desarrollo o la producción de petróleo y gas en Venezuela, detalla una nota de la Agencia Reuters.

