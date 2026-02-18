(VIDEO) Nosotros no somos una amenaza para los Estados Unidos, dijo Díaz Canel, presidente de Cuba

Miércoles, 18 e febrero e 2026.- Y hay una realidad, los que han, Cuba es un país de paz.La doctrina de defensa o la doctrina militar de nuestro país es la concepción de la Guerra de todo el Pueblo.Nosotros no somos una amenaza para los Estados Unidos, dijo Díaz Canel, presidente de Cuba.Es un deber soberano ante una amenaza de agresión, prepararnos para la defensa, por lo tanto, cuando hicimos el análisis de todo lo que venía pasando, de los sucesos del tres de enero en Venezuela, de las implicaciones para el área deAmérica Latina y el Caribe, las amenazas en la región y las amenazas para Cuba, una de las prioridades que establecimos fue desplegar un plan de preparación para la defensa en interés de la guerra de todo el pueblo.Y por otra parte, en otra reunión del Consejo de Defensa Nacional, actualizamos el plan para el pase al estado de guerra, si fuera necesario.