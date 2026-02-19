Gaceta Oficial 43.309 martes 03 de febrero 2026

Gaceta Oficial 43309, martes 3 febrero 2026.

Official Gazette 43309, Tuesday, February 3, 2026

SUMARIO

ASAMBLEA NACIONAL

Acuerdo que autoriza a la Presidenta Encargada de la República Bolivariana de Venezuela, ciudadana Delcy Eloína Rodríguez Gómez, la designación de María Elena Uzzo Giannattasio, como Embajadora de Venezuela ante la República Italiana, concurrente ante la República de Malta y la República de San Marino.

Acuerdo en ocasión de cumplirse 231 años del Natalicio del Gran Mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA

Resolución que delega en el Mayor General Ángel Daniel Balestrini Jaramillo, en su carácter de Director General del Despacho del Ministerio del Poder Popular para la Defensa, la facultad de firmar los actos y documentos que en ella se especifican.

Resolución que designa al Mayor General Ángel Daniel Balestrini Jaramillo, en su carácter de Director General de la Oficina de Gestión Administrativa del Ministerio del Poder Popular para la Defensa, como Responsable Patrimonial de este Ministerio.

Resolución que delega en el Mayor General Ángel Daniel Balestrini Jaramillo, en su carácter de Director General de la Oficina de Gestión Administrativa del Ministerio del Poder Popular para la Defensa, la facultad de firmar los actos y documentos que en ella se indican.

Resolución que delega en el General de División Juan Karlos Castellanos Varela, en su carácter de Director General de Armas y Explosivos del Ministerio del Poder Popular para la Defensa, las atribuciones y la firma de los actos y documentos relacionados con armas, municiones, químicos, explosivos y sustancias afines que en ella se especifican.

Resolución que delega en el General de División Boris Iván Berroterán De Jesús, en su carácter de Director General de la Oficina de Gestión Humana del Ministerio del Poder Popular para la Defensa, la facultad para firmar los actos y documentos que en ella se indican.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES INTERIORES, JUSTICIA Y PAZ

Resolución que designan como Comisionados y Comisionadas de los Comandos Estadales de la Gran Misión Cuadrantes de paz, a nivel nacional, a las ciudadanas y ciudadanos que en ella se mencionan.

FASMIJ

Providencia que designan los Miembros de la Comisión de Contrataciones de la Fundación Fondo Administrativo de Salud para el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia, de sus Órganos y Entes Adscritos (FASMIJ), con carácter permanente; y estará integrada por las ciudadanas y ciudadanos que en ella se señalan, como Miembros Principales y Suplentes.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA

CANTV

Acta que designan los Miembros de la Comisión de Desincorporación de Bienes Públicos y el Comité de Licitaciones para la Venta y Permuta de Bienes Públicos de la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (CANTV); y estará integrada por las ciudadanas y ciudadanos que en ella se mencionan, como Miembros Principales y Suplentes.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA SALUD

Resolución que designa a Reny Rafael Valdez Rodríguez, como Director General de Normativas y Acreditación Hospitalaria, adscrito al Viceministerio de Hospitales, de este órgano ministerial.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL DEPORTE

Resolución que designa a Yereth Valentina Zuñiga Ruíz, como Directora General de la Oficina de Atención Ciudadana, en calidad de Encargada, del Ministerio del Poder Popular para el Deporte.

MINISTERIO PÚBLICO

Resolución que designa como Fiscal Auxiliar Interino a Nelso Enrique Barrera Durán, en la Fiscalía Vigésima Tercera del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Táchira, con sede en San Cristóbal y competencia en materia Civil, Contra la Corrupción, Bancos, Seguros y Mercado de Capitales.