Voces del mundo exigen la liberación de Nicolás Maduro y Cilia Flores (+ Testimonios)

Académicos y activistas de Estados Unidos, España, Brasil y Países Bajos denuncian la agresión militar y reclaman respeto al derecho internacional y a la soberanía venezolana.

El pasado 3 de enero de 2026, Venezuela fue escenario de una agresión militar ejecutada por Estados Unidos y que culminó con el secuestro del presidente constitucional de la República Bolivariana, Nicolás Maduro Moros, y de su esposa, la primera combatiente y diputada Cilia Flores. La acción, ordenada por el mandatario estadounidense Donald Trump, generó una inmediata ola de rechazo y denuncias en distintos países.

Desde entonces, voces solidarias se han alzado en defensa de la soberanía venezolana, el respeto al derecho internacional y la libre determinación de los pueblos. En varias ciudades del mundo, organizaciones sociales, académicos y activistas han manifestado su apoyo a Maduro y Flores, al tiempo que exigen su liberación y una solución pacífica al conflicto, basada en el diálogo y la cooperación entre las naciones.

"Desde las entrañas de la bestia… no están solos"

Danny Shaw, profesor de la Universidad de Nueva York, envió un mensaje de respaldo desde territorio estadounidense. "Saludos a los antiimperialistas, desde las entrañas de la bestia. Soy Danny Shaw, profesor de la Universidad de Nueva York. Aquí, en Nueva York, hemos seguido movilizándonos con la comunidad contra el ICE y en apoyo al presidente, Nicolás Maduro, y la primera dama, Cilia Flores".

Además, destacó que las movilizaciones continúan pese a las condiciones adversas. "Desde Brooklyn, donde está detenida la primera pareja de Venezuela, gritamos y gritamos a pesar de la nieve, a pesar del frío, para que el presidente y su esposa nos puedan escuchar y que sepan que la humanidad los apoya, no están solos".

"Es un crimen contra el pueblo de Venezuela y contra la humanidad"

Desde Andalucía, José Antonio Toledo expresó su rechazo a los hechos ocurridos en Caracas. "Quiero manifestar mi indignación por los terribles sucesos producidos en Caracas, dónde tropas norteamericanas, saltándose todo el orden internacional, secuestraron a un presidente legítimo, constitucional, a Nicolás Maduro Moros, y a su esposa Cilia Flores".

Asimismo, calificó la acción como ilegal y contraria a los principios internacionales. "Eso es un crimen contra el pueblo de Venezuela y un crimen contra la humanidad. Por eso queremos, desde aquí, muchos andaluces igual que yo, exigir la puesta en libertad de Nicolás Maduro, el presidente legítimo, y de Cilia Flores".

"Fueron secuestrados por un gobierno criminal"

Desde São Paulo, Celia Medina se sumó al movimiento de solidaridad. "Estoy acá para estar junto con todos en este gran movimiento de solidaridad con el pueblo venezolano, con su presidente, Nicolás Maduro, y con Cilia Flores".

En su intervención comparó la situación con un acto de extorsión. "Como cuando un ladrón quiere extorsionar a las familias, secuestra a un familiar, lo oculta en un puesto desconocido y va pidiendo todos los recursos que la familia tiene o no tiene. Esto es exactamente lo mismo que estamos viviendo. El presidente, Nicolás Maduro, y su esposa fueron secuestrados por un gobierno criminal".

"Reclamamos su libertad y el cumplimiento del derecho internacional"

Desde Madrid, Ana Marcela Montanaro manifestó su adhesión a la causa. "Hoy sumo mi voz a todas las voces que desde todos los rincones de este planeta estamos gritando y solidarizándonos con el presidente, Nicolás Maduro, y con su esposa Cilia Flores".

Igualmente, subrayó la necesidad de respetar la soberanía de todos los pueblos del mundo. "Hoy, más que nunca, reclamamos su libertad, nos oponemos a su secuestro y alzamos la voz, junto a toda la Venezuela digna, para que se haga justicia y se cumpla el derecho internacional, por la soberanía de nuestros pueblos latinoamericanos y por toda la Patria Grande de Bolívar".

"Todos los pueblos tienen que unirse para denunciar y exigir justicia"

Desde Países Bajos, Ana Bainen envió un saludo solidario. "Quiero demandar, enérgicamente, el acto criminal del norte desde el momento en que ha amenazado, ha acosado y ha cobrado vidas en el Caribe, y con un ataque salvaje en Venezuela, secuestraron a su presidente y a la primera dama".

Finalmente, llamó a la unidad internacional. "Es en este momento en que todo el pueblo tiene que unirse y todos los pueblos tienen que unirse para denunciar y para exigir justicia".

Mientras tanto, las expresiones de respaldo continúan multiplicándose dentro y fuera de Venezuela. Las acciones del gobierno de Estados Unidos, lejos de quebrar la voluntad nacional, han fortalecido la cohesión del pueblo venezolano, que permanece movilizado y unido en defensa de su soberanía, exigiendo la liberación inmediata de Nicolás Maduro Moros y Cilia Flores.