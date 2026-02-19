INAMEH reporta cielo de parcial a despejado y presencia de polvo del Sahara se prevé en el país

Autoridades del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) reportaron que para las próximas horas se prevé un cielo de parcial a despejado en gran parte del territorio nacional durante la madrugada y la mañana de este jueves.

La información fue publicada en el canal de Telegram del Inameh, donde reseñó que se mantienen concentraciones de leves a moderadas de polvo del Sahara, fenómeno que limita la formación vertical de las nubes y reduce la visibilidad horizontal, con mayor énfasis en la porción norte costera y la franja llanera venezolana.

Asimismo, destacó que se espera la formación de mantos nubosos con posibles lluvias o lloviznas dispersas en el sur de Bolívar, Amazonas, noreste de Guárico, sur de Aragua, Portuguesa, este de Apure, Barinas, Lara, Falcón, los Andes y Zulia.

Para la tarde, se estima nubosidad fragmentada y zonas despejadas. Sin embargo, existe la posibilidad de precipitaciones de intensidad variable con descargas eléctricas en áreas de Delta Amacuro, sur de Bolívar, Amazonas, el Centro Norte, los Andes y el sur de Zulia.

El reporte meteorológico indicó que en la Gran Caracas se prevé cielo de parcial a despejado durante la mayor parte del día. Es posible la aparición de mantos nubosos de tipo estratiforme con lluvias y lloviznas dispersas en horas de la madrugada y la mañana, especialmente en las zonas montañosas al este de Miranda.

Con información de INAMEH / Prensa VTV.