(VIDEO) Pdvsa inicia distribución de gasolina súper premium

Petróleos de Venezuela Sociedad Anónima (Pdvsa) inició el plan piloto de distribución de la denominada gasolina «Súper Premium» de 97 octanos, la cual tendrá un costo de 1 dólar por litro y está destinada a vehículos con motores de alta compresión y elevada exigencia técnica.

El combustible premium se distribuirá en 6 estaciones de servicio en Caracas, las cuales fueron elegidas «estratégicamente bajo criterios de alta demanda de combustible y concentración de usuarios».

La iniciativa busca diversificar la oferta de combustibles en la ciudad capital y reincorporar al mercado nacional un producto de alto rendimiento en aras de favorecer el parque automotor venezolano, al tiempo que permitirá evaluar el nivel de consumo del mismo y la respuesta de los ciudadanos ante una expansión de este servicio en el territorio nacional.

Se trata de una gasolina de excelente calidad, libre de aditivos metálicos, elaborada con una ajustada mezcla de hidrocarburos de alto octanaje obtenidos en diferentes procesos de refinación del petróleo y productos oxigenados.