Partido Benfica vs Real Madrid se detiene durante 10 minutos tras la acusación de racismo contra Vinicius Jr.

La eliminatoria de la Champions League entre el Real Madrid y el Benfica se interrumpió durante 10 minutos después de que Vinicius Jr se negara inicialmente a seguir jugando tras un presunto comentario racista que le hizo Gianluca Prestianni, del Benfica. Credito: SkySports via video

El Benfica vs Real Madrid se detiene durante 10 minutos tras la acusación de racismo contra Vinicius Jr. tras el incidente con Gianluca Prestianni

LISBOA, 17 de febrero de 2026.- El partido de ida de los playoffs de la Liga de Campeones del Real Madrid contra el Benfica fue suspendido 11 minutos el martes después de que el delantero brasileño Vinicius Jr. acusara al extremo argentino del equipo local, Gianluca Prestianni, de proferirle un insulto racista, informó Reuters.

El presunto incidente ocurrió poco después de que Vinicius adelantara al Real Madrid a los cinco minutos del segundo tiempo con un golazo en el Estadio da Luz de Lisboa.

Mientras el brasileño celebraba, las imágenes de televisión mostraron un acalorado intercambio entre él y Prestianni.

El jugador del Benfica se tapó la boca con la camiseta antes de hacer un comentario que Vinicius y sus compañeros interpretaron como un insulto racista contra el jugador de 25 años, quien ha sufrido racismo repetidamente en España durante los partidos.

El árbitro François Letexier respondió cruzando los brazos, activando el protocolo antirracismo de la FIFA y deteniendo el partido.

Los jugadores del Real Madrid amenazaron con abandonar el campo ante la creciente tensión, pero el árbitro finalmente permitió que el partido se reanudara.