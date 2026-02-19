Detienen al ex príncipe Andrés de Inglaterra por "mala conducta en un cargo público" en medio del escándalo por el caso Epstein

Esta detención llega después de que el primer ministro británico, Keir Starmer, afirmara este jueves que "nadie está por encima de la ley" al referirse al caso del pederasta convicto estadounidense Jeffrey Epstein, pero no quiso decir si Andrés Mountbatten-Windsor, hermano del rey Carlos III, debería presentarse voluntariamente a la Policía.
El expríncipe Andrés, a quien su hermano le retiró todos los títulos nobiliarios, es centro de un gran escándalo en el Reino Unido por sus pasados vínculos con Epstein y tras desvelarse unos correos que muestran que, al parecer, compartió con el pederasta documentos sensibles del Gobierno hace unos años, recoge Efe.
A principios de febrero, el ex duque de York, Andrés Mountbatten Windsor, fue apartado de la Corte británica y desterrado de Londres días después de la publicación de otro masivo lote de comprometedoras fotografías del hermano de Carlos III y correos electrónicos que intercambió con Jeffrey Epstein. Así, abandonó su mansión en el parque Windsor.