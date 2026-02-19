Médicos en Mérida atienden en zonas vulnerables

19 de febrero de 2026.-En el contexto de mejoras en la atención médica de las comunidades más vulnerables del país, desde el Concejo Municipal de Libertador, concejales, autoridades sanitarias y universitarias merideñas trabajan por mejorar el acceso a servicios de salud, para así garantizar una atención integral y de calidad para la población, informó Prensa Gobernación de Mérida / Carlos Pacheco.

La Autoridad Única de Salud en Mérida, Moraima Salazar, en representación del gobernador Arnaldo Sánchez, destacó la importancia de la nueva ordenanza comunal que integra a un contingente de 37 médicos en las comunidades más desatendidas y alejadas de la ciudad. Esta iniciativa busca proporcionar atención integral y mejorar el acceso a servicios de salud, en áreas donde la presencia médica es escasa. La primera fase de este proyecto ya ha comenzado, marcando un paso significativo hacia la mejora de la salud pública al merideño.

Por su parte, el director regional de la Universidad de las Ciencias de la Salud "Hugo Chávez Frías", Gregorio Dávila, anunció la culminación del primer curso introductorio para médicos, que tuvo una duración de un mes y fue organizado por Corposalud, certificando a 38 médicos que se preparan para llevar su conocimiento y formación humanística a diversas comunidades rurales. Dávila destacó la participación de estudiantes de varias universidades, incluyendo la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda (Unefm) y la Universidad de Los Andes (ULA), lo que refleja un esfuerzo conjunto por mejorar la atención médica en áreas desasistidas.

El director enfatizó la importancia de formar médicos con sensibilidad y respeto hacia las comunidades a las que servirán. "Estos jóvenes atenderán a la gente con humildad y profesionalismo, formando parte del Sistema Público Nacional de Salud", afirmó Dávila. Además, expresó su deseo de que este curso se convierta en una iniciativa continua, con el objetivo de seguir fortaleciendo la formación humanística de los futuros médicos.

El médico asignado al consultorio de la Culata Tipo II en el municipio Pueblo Llano, Jesús Romero, expresó su satisfacción por el desarrollo y conclusión de la reciente actividad formativa en la que participó. Proveniente del estado Barinas y graduado de la Unefm, Romero destacó la importancia de esta experiencia en su formación profesional, subrayando que le permitió mejorar sus habilidades y conocimientos para ofrecer una atención de calidad a la comunidad.